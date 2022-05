¿Seguirá? Fernando Ortiz no quiere hablar de su futuro con el América

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El interinato de Fernando Ortiz terminó sorprendiendo a todos en la Liga MX al asumir a las Águilas del América en el último lugar de clasificación y, contra todo pronóstico, clasificó de manera directa a la Liguilla del Clausura 2022.

Entre la buena relación que tiene con los jugadores y al mismo tiempo los buenos resultados, el futuro de ‘Tano’ Ortiz sigue en el aire pese a tener la aprobación de la afición americanista que acepta la idea de su continuidad para el Apertura 2022, pase lo que pase.

Por otra parte, el argentino fue muy claro en hablar sobre su futuro tras el empate sin goles en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, considerando que todavía no es el momento para hablar sobre su continuidad con el América.

“No he hablado y no me lo permitiría. No es el momento para sentarme a hablar de mi futuro. Dije en el momento que asumí, era un sueño que quería cumplir, hoy lo he completado y no me gustaría que se sienten a hablar porque no es el momento. Cuando sea el momento me sentaré, escucharé y se verá para que está Fernando Ortiz”, comentó.

Aunque se habla de una renovación inmediata, se ha especulado sobre contactos con el actual técnico del Puebla FC, Nicolás Larcamón, también con el exseleccionador de México, Juan Carlos Osorio y hasta el regreso de Marcelo Bielsa, tras ser despedido por los malos resultados en el Leeds United, de Inglaterra.

Te puede interesar:

Las Águilas del América vuelan directo a la liguilla luego de empatar contra Cruz Azul en el Clásico Joven

[Video] Así fue la lluvia de peluches en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul