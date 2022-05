Con 100 años de edad termina una carrera de 100 metros y se lleva los aplausos y el respeto del mundo del deporte

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La edad solamente reside en la mente, dice un popular refrán; pero podría llevarse a la realidad tras lo hecho por Lester Wright, un anciano de 100 años que corrió 100 metros en una competencia realizada en Filadelfia.

100-year-old Lester Wright brought the house down today in his 100m dash at the 2022 Penn Relays! pic.twitter.com/7lK2jQhX74 — Marcus Espinoza (@MarcusFOX29) April 30, 2022

Aplausos, admiración, respeto han sido algunas de las reacciones en el mundo del deporte luego que Wright, nacido en 1922, terminó toda la carrera intacto, con mucho ímpetu y la frente en alto.

Entire stadium on their feet for Lester Wright, at 100-years-young, finishing the Penn Relays 100m in 26.34 👏

📺: https://t.co/sQsicxnq7D pic.twitter.com/wNQauZS8a6 — FloTrack (@FloTrack) April 30, 2022

“Supongo que realmente no es algo de lo que no escuchas a menudo y me pareció algo novedoso salir y realmente participar en la competencia”, dijo Wright tras terminar los 100 metros el pasado sábado en el Franklin Field. 💯 meters at 💯 years old 👊



100-year-old Lester Wright Sr. of @TheShoreAC just ran 26.34 for the 100 meters at the @pennrelays.



Celebrated his 100th birthday on Friday. Got in the blocks and spiked up on Saturday.



Legend.



📸 Johnny Zhang pic.twitter.com/7uSwxYK08l— CITIUS MAG (@CitiusMag) April 30, 2022

Pero lo más impresionante no es que haya terminado el cotejo, sino que se ubicó en la novena posición, a tan solo décimas del quinto lugar en una competencia que fue reñida. Life is truly amazing. This man, Lester Wright turned 100 years old yesterday and celebrated his birthday by running in the 2022 Penn Relays today. WOW🙏🏾🙏🏾. pic.twitter.com/6z3ELkuPsS— Maurice Pierce (@MauricePierce19) May 1, 2022

La esposa de Lester también brindó declaraciones a los medios presentes sobre que marido compitiera en la carrera de atletismo más antigua de Estados Unidos: “Le dije que dependía de él. Si quería hacerlo, que lo hiciera”.

“A los 100 metros, siento que recién estoy comenzando. Pensé que esto era bueno, pero quería una carrera más larga” Lester Wright

Todo el estadio ovacionó y aplaudió de pie al estadounidense, que se robó los focos en una competencia que tenía como principal atracción la participación en otras categorías del campeón olímpico Athing Mu y a las promesas de atletismo salidas de la Universidad de Carolina del Sur.

Lester Wright también es un veterano de guerra ya que sirvió con honores en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso se dedicó a administrar un laboratorio dental junto a su esposa durante cuatro décadas, que se encuentra ubicado en Long Branch, New Jersey.

