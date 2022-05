“Difícil de digerir”: la prensa en España castiga sin piedad a Diego Lainez por no lucir ante el Getafe

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Diego Lainez volvió a ver minutos con el Betis después de 42 días sin acción en el empate sin goles ante el Getafe. Pero para desfortuna del mexicano, su presencia en el compromiso no causó un efecto positivo en el juego de los dirigidos por Manuel Pellegrini, que tuvieron un juego gris y desperdiciaron una buena oportunidad de acercarse aún más a puestos de UEFA Champions League.

La prensa en España, que espera por el Lainez que brilló en el América desde hace meses, se llevó una nueva decepción al ver que el seleccionado de El Tri no cambió la dinámica del partido. De inmediato vvimos comentarios en redes poco positivos del desepeño de Diego.

“Los minutos de Diego Lainez… pf. No ha ganado duelos, no ha desbordado, no ha aparecido por dentro para generar superioridades, no ha conducido, no ha participado en la circulación… Difícil de digerir“, escribió Pedro González, estudiante de periodismo que cubre al Betis en Be Soccer.

Los minutos de Diego Lainez… pf. No ha ganado duelos, no ha desbordado, no ha aparecido por dentro para generar superioridades, no ha conducido, no ha participado en la circulación… Difícil de digerir. #Betis — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) May 2, 2022

De acuerdo a SofaScore, página especializada en brindar valoraciones detalladas de jugadores, Lainez tuvo un puntuación de 6.7/10. Dio apenas 15 toques en 31′ minutos, y acertó el 90% de sus pases (9/10). Completó el único regate que intentó y ganó dos duelos en el suelo. No obstante, perdió tres veces la posesión del balón.

De los cinco partidos de La Liga en los que ha participado en el año, es su segunda mejor valoración. Aun así cabe destacar que apenas es la segunda vez en la que disputa al menos media hora de juego.

Su situación es y parece que seguirá siendo complicada. No se ven indicios de que su presente cambie en el futuro cercano. Y para muchos, este verano debe salir del club bético. Veremos qué sucede con Diego.

Hay varios jugadores que para mí no deberían contar en la planificación de la temporada que viene.



-Aitor Ruibal

-Diego Lainez

-Sabaly

-Víctor Ruiz (y hoy ha hecho un buen partido)

-Tello (irregular)



Para mí, no aportan lo suficiente o no pueden dar ese salto de calidad. — Juan León (@juanle93) May 2, 2022

