Ana Bárbara comparte un conmovedor mensaje de apoyo a Paula, hija de Mariana Levy

Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, recurrió a sus redes sociales para denunciar que fue víctima de violencia física, aunque no reveló el nombre de la persona que la habría lastimado despertó reacciones de seguidores, famosos y su familia, entre ellos Ana Bárbara quien compartió un con movedor mensaje de apoyo.

Fue el pasado fin de semana cuando Paula Levy subió a las historias de su perfil de Instagram una serie de mensajes con los que alertó a sus seguidores, pues en ellos reveló que desde hace algún tiempo había querido contar todo lo que está viviendo, pero no sabía por dónde empezar ni tampoco cómo hacerlo.

“Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán, minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que no único que quería es sacarme de eso”, se lee en la publicación.

Paula finalizó los polémicos textos asegurando que estaba lista para romper el silencio, esperando que su testimonio pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar.

“Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento“, puntualizó.

Tras el revuelo causado por sus publicaciones en las que también agregó una serie de fotografías de los golpes que habría recibido en la cara, Paula arremetió en contra de los programas de espectáculos, asegurando que todo fue sacado de contexto.

“No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes descontextualizan todo”. Paula Levy

Es por ello que la cantante Ana Bárbara, quien la crio desde pequeña tras el fallecimiento de Mariana Levy, habló de los mensajes de la joven durante una visita al foro del programa ‘Ventaneando’, en donde reiteró el gran amor que siente por Paula y sus hermanos.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien, le he escrito y espero que esté bien“, dijo la cantante y puntualizó que estuvo en contacto con la joven, y le aseguraron que se encuentra bien.

“Hoy en la mañana me dijeron que está bien“, agregó antes de confesar que le habría gustado estar más cerca de Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy y su ex pareja, José María “El Pirru”.

“No soy la madre ni biológica, ni tampoco tengo el poder legal y eso te limita muchísimo para estar ahí día a día con el niño. Ellos saben que estoy para ellos, así sean las dos de la mañana yo me he arrancado”, finalizó confirmando que está muy orgullosa del amor que les ha dado a todos sus hijos.

