Con ajustado vestido blanco, Alexa Dellanos muestra su voluptuosa anatomía

Alexa Dellanos es una joven influencer que le fascina presumir sus curvas en outfits ceñidos, como el vestido blanco que luce en una de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que está deleitando la pupila de sus seguidores en la red social.

En las fotografías que compartió en Instagram, la hija de Mirka Dellanos, aparece sentada luciendo una ajustado vestido de color blanco que destaca sus pronunciadas curvas, principalmente su diminuta cintura y enorme retaguardia.

Presume pronunciado escote

En otra de las imágenes, Alexa Dellanos aparece parada y de frente a la cámara lo que la hace lucir y presumir su gran escote, presumiendo su voluptuoso busto, que deja muy poco a la imaginación.

Pero la influencer presume todos sus ángulos y también compartió una fotografía donde posa de espaldas para lucir su retaguardia, que es uno de sus atractivos que más encanta a sus fans.

Alexa Dellanos es una de las famosas más activas en Instagram, donde cuenta con más 7.6 millones de seguidores.

Lo que más valor es el tiempo

“No tengo tiempo que perder porque es caro”, escribió Alexa Dellanos en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías donde presume su escultural cuerpo con un vestido blanco, que despierta la imaginación de los caballeros.

Sus seguidores no dudaron en escribirle mensajes halagadores a la influencer de 18 años, que ha ido ganando popularidad en las redes sociales.

“Una hermosa baby. Dios mío obsesionado. Hermosa niña. Muy lindo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Alexa.

Alexa le encanta presumir sus curvas

Aunque también otros fueron más atrevidos al ver su retaguardia enfundada en el ceñido vestido blanco.

Y es que a la joven influencer le encanta lucir su anatomía con ropa ajustada y en la mayoría de las veces diminuta y escotada.

Como el diminuto bikini rojo que lució durante sus vacaciones en la Isla de San Bartolomé, que dejó sin respiración a más de uno de sus seguidores en Instagram.

En otra de las fotos muestra su retaguardia a la orilla del mar. Las imágenes llevan más de 177,000 me gusta. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

La influencer compartió hace unos días una foto donde aparece con un bikini blanco y encima luce un pareo con figuras de mariposas que la hacen ver muy sexy. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

