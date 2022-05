Javier Aguirre y su show en España: el video que muestra el carisma del “Vasco” contra el FC Barcelona

Javier Aguirre dejó el fútbol mexicano luego de no poder conseguir los resultados esperados en Monterrey. El destino lo colocó en LaLiga de España, para salvar del descenso al Mallorca. En medio de ese objetivo, el “Vasco” ha acaparado las miradas del fútbol español con su carisma dentro del campo.

Movistar Pus+ le dedicó un largo y elaborado video al estratega mexicano. Javier Aguirre fue el centro de atención para el medio que siguió con detalles cada uno de los movimientos del azteca en la zona establecida para los entrenadores.

Javier Aguirre solo hay uno. #ElDíaDespués pic.twitter.com/i1TB3MV2UQ — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) May 2, 2022

Javier Aguirre le sacó sonrisas a Xavi, Hernandez, Jordi Alba y hasta el cuarto árbitro del partido. La personalidad del “Vasco” fue la sensación en el Camp Nou y así quedó retratado en el video.

A pesar de que el Mallorca perdió 2-1 aquel encuentro, el conjunto blaugrana no la tuvo nada fácil y el estratega mexicano hizo su trabajo desde el banquillo y acaparó todas las miradas. Las interacciones del “Vasco” estuvieron a la orden del día y llamaron la atención de los presentes y la transmisión internacional.

Los números del “Vasco” en España

La nueva pasantía de Javier Aguirre en el fútbol español está siendo fructífera. El mexicano llegó como “El Salvador” del Mallorca y hasta los momentos está cumpliendo con los resultados del club. Desde su llegada a España, el “Vasco” ha dirigido cinco partidos de los cuales ha ganado dos y perdido tres; entre sus victorias destacan el Atlético de Madrid y el Leganés. 🎙️ Javier Aguirre (Mallorca coach): "It was a very important match for us. I'm not happy but I am satisfied with the performance. Every match is a final, we have four games left, and we'll try to score points." pic.twitter.com/73QAESs0DC— Capricorn (@Capricorn_SXM) May 1, 2022

