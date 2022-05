VIDEO: Katy Perry sufre bochornosa caída en ‘American Idol’ por su disfraz de La Sirenita

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No todo es miel sobre hojuelas para los jueces del reality “American Idol”, y prueba de ello es la aparatosa caída que sufrió la cantante Katy Perry en plena transmisión en vivo del programa, todo mientras portaba un disfraz de la princesa de Disney, ‘La Sirenita’. ¿Cómo se vivió el incidente? Sigue leyendo para enterarte.

La intérprete de “Dark Horse” y “California Girls” protagonizó un bochornoso momento durante la filmación de la competencia de canto en la que es juez. Se trató de tremendo resbalón con todo y la silla en la que estaba sentada.

Todo ocurrió cuando el conductor Ryan Seacrest estaba por presentar la primera actuación de la noche y Katy Perry se encontraba balanceándose de atrás hacia adelante en su silla.

La atmósfera del set cambió cuando de repente se escuchó un duro golpe que segundos después tuvo sentido al ver a la esposa de Orlando Bloom en el suelo y con la ‘colita’ de sirena de su disfraz de princesa en el aire.

No pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros acudieran a su rescate y la ayudaran a acomodarse en su asiento a pesar de las dificultades que su ajustado y extravagante le otorgaba. MERMAID DOWN! 🫢🧜‍♀️ pic.twitter.com/jab4SpEsGm— American Idol (@AmericanIdol) May 2, 2022

Otro incómodo momento protagonizado por Katy Perry en ‘American Idol’

Sin embargo, esta caída no ha sido el único momento inesperado que ha vivido Katy Perry durante su participación en el reality. De hecho, hace algunas semanas experimentó una falla de vestuario que dejó a la vista su ropa interior.

La jueza del reality show realizaba una interpretación improvisada de su tema “Teenage Dream” junto a sus compañeros Luke Bryan y Lionel Richie. En dicha presentación, Katy Perry buscó interactuar con el público, por lo que optó por agacharse, algo que terminó por rasgar la parte trasera de su pantalón. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Como era de esperarse, este hecho hizo que el mini concierto se detuviera y que varios de sus compañeros hicieran comentarios al respecto: “¡El espectáculo ha terminado oficialmente!”, expresó Lionel Richie.

