Guillermo Ochoa y la carne que rompió sus sueños: el mexicano relató cómo vio rotas sus posibilidades de ir al PSG

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Guillermo Ochoa se ha convertido en uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. El arquero de las Águilas del América ha tenido una carrera muy respetable en la portería de varios equipos de Europa. Sin embargo, el azteca tuvo la oportunidad de defender el arco del poderoso Paris Saint-Germain, pero “Memo” vio frustradas sus posibilidades por culpa de una carne.

Al mismo estilo de Saúl “Canelo” Álvarez, Ochoa dio positivo por clembuterol y está sustancia fue asociada al consumo de una carne. Este diagnóstico truncó las posibilidades de “Memo” para que llegase al gigante de Francia.

“Llegó un momento en el que dije: ‘lo siento mucho, con el dolor en mi corazón me voy’, porque yo sí quería dejarle algo al club, pero las dos partes no estábamos de acuerdo. Terminando contrato yo ya estaba apalabrado con un equipo, era agente libre“, recordó Ochoa en una entrevista con Jorge Van Rankin.

A partir del minuto 33:00

Descubren el positivo de Guillermo Ochoa

“Memo” tenía todo en sus manos. El arquero mexicano llegó a intercambiar ideas con el PSG a tal punto de que solo la prueba médica separaba al azteca de su primera gran oportunidad en el fútbol Europeo. Pero el positivo por clembuterol retardó los trámites y el Paris Saint-Germain se terminó decantando por el italiano Salvatore Sirigu. #SinDerechos | CAP 1 | @yosoy8a

Que buen trabajo, @NicolasRomay 👏🏼



•Debut, clembuterol, PSG, Fulham, Sudáfrica, Brasil, Robben y Rusia.



¿Más? Acá:

👉🏼 https://t.co/q8G1WJR2OA 👈🏼

.

.

.

Completo a partir del 20 de abril en @ClaroVideoMx pic.twitter.com/yUbLuPnER1— Haymé (@SHayme_24) April 11, 2018

“París me dice ‘ok, eres positivo, soluciónalo y te vienes’. Pero estuve un momento en el limbo. Yo no tenía contrato con nadie ya, y ahí sí llegó el América y me dicen ‘esta el contrato para que te quedes’“, recordó Ochoa quien tuvo que conformarse con dejar pasar esa oportunidad y probar suerte en el modesto Ajaccio de Francia. Guillermo Ochoa's excepcional game against PSG, more than 15 saves #Soccermoments8… (Vine by Soccer Moments) https://t.co/HxmrmYXbc5— GMIII (@GMIII58) June 21, 2015

También te puede interesar:

· Guillermo Ochoa expuso a las barras del Querétaro: “Memo” revela que también fue víctima de la violencia en el Estadio La Corregidora

· El adiós del Tuca Ferretti: el estratega brasileño le habría puesto punto y final a otro ciclo en la Liga MX

· Jairo Torres no le cierra las puertas a El Tri: el mexicano asume un nuevo reto con la intención de llegar a Europa