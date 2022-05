Chivas o Europa: El “Piojo” Alvarado tiene claras sus metas a futuro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Roberto Alvarado se siente muy contento en Chivas y quiere quedarse mucho tiempo más, porque aún tiene mucho que ofrecerle al club y a los Chivahermanos, excepto si tiene oportunidad de ir a Europa.

El exjugador de Cruz Azul llegó al equipo rojiblanco a cambio de Uriel Antuna para este Clausura 2022 y el canje le ha funcionado bien a Chivas, ya que le ha puesto dinamismo al ataque del equipo, se ha colocado como uno de los jugadores favoritos de la afición y ha marcado goles que le han dado puntos a los tapatíos, por lo que se siente muy cómodo en Guadalajara y dijo querer hacer mucho más.

“Yo digo antes que todo me siento contento de estar en Chivas, ya lo he dicho, no me gustaría meterme en si he sido de los mejores refuerzos que han llegado, no me gustaría meterme en eso, uno siempre tratar de llegar y mostrar su mejor versión para ayudar al equipo, a los compañeros, que la gente también vea que uno viene con ganas de querer trascender, de querer hacer cosas importantes en el equipo. La verdad me quisiera quedar mucho tiempo acá, quiero seguir haciendo las cosas bien, no nada más venir de paso”, expresó el Piojo en conferencia de prensa.

“Obviamente desde que venia para acá, vengo con la ilusión de hacer las cosas bien, meter goles, hacer asistencias y pensando siempre en salir campeón, eso es lo que al final te hace que te quiera la gente o que puedas tener un buen rendimiento para que el club también diga que estás haciéndolo bien y puedas seguir acá, fue lo que me propuse, salir campeón. Siempre daré mi mejor versión y pondré mi granito de arena para lograr lo que nos propongamos como equipo”, añadió.

🇫🇷 ¡ChivaHermanos! 🇫🇷



🎙 Inicia nuestra Conferencia de Prensa con Roberto Alvarado.

👉 https://t.co/85xz4VpBuO pic.twitter.com/IJ1OBLrIin — CHIVAS (@Chivas) May 4, 2022

Cabe recordar que esta campaña Alvarado marcó 3 goles, los cuales le dieron a Chivas 4 puntos que fueron cruciales para que el equipo se mantuviera en la competencia y alcanzara la reclasificación de la Liga MX.

Respecto a una hipotética salida del Rebaño Sagrado, el “Piojo” advirtió que aún quiere mantenerse en la institución hasta que su talento atraiga el interés de algún equipo del Viejo Continente y, mientras eso sucede, el dará su máximo.

“Espero quedarme mucho tiempo acá o que sea mi salto para ir a Europa. Trataré siempre de hacer las cosas bien, quiero hacer muchos goles y el día que me vaya, que la gente se quede con que siempre di lo mejor y se queden satisfechos de que hice cosas importantes acá”, concluyó.

"Piojo" Alvarado quiere ser campeón con Chivas, desea anotar muchos goles para que cuando se vaya a Europa, porque quiere que Chivas sea el trampolín para lograrlo, lo recuerden como un jugador que dio todo y colaboró con goles, para el título pic.twitter.com/TK8oDnZaRA— 𝕁𝕌É𝔾𝕌𝔼𝕃𝔼 (@rams_alex) May 4, 2022

Por lo pronto, antes de pensar en dar el salto a otro continente, Roberto Alvarado está concentrado en su siguiente partido contra Pumas, que será de vida o muerte, ya que decidirá cuál de los dos equipos avanza en el torneo y cuál se va de vacaciones con las manos vacías. 🚨 ¡CONFIRMADO! 🚨



Será el domingo 8 de mayo cuando @Chivas se juegue el pase a Cuartos de Final, ante Pumas. 🔥



¡Míralo 🔴 EN VIVO con tu suscripción por nuestra señal!#FUTENCHIVASTV | *EUA por Telemundo. pic.twitter.com/wfL5sRpbU2— CHIVASTV (@chivastvmx) May 2, 2022

También puede interesarte: