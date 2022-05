Marisela pone en tela de juicio a Sasha Sokol y su denuncia contra Luis de Llano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ya han sido varios los famosos que se pronuncian sobre la polémica protagonizada por el productor Luis de Llano luego de las declaraciones emitidas por Sasha Sokol sobre la relación sentimental que mantuvieron cuando ella era menor de edad. Ahora fue el turno de la cantante Marisela, quien tundió a la ex Timbiriche y aseguró que dicho amorío fue consensuado.

En un encuentro con la prensa, la intérprete de “Dama de Hierro” habló sobre los inicios de su relación con ‘El Buki’ e incluso comparó su situación con la que vivió el productor de “Atrévete a Soñar” y l ex Timbiriche.

“Él era mi novio, cuando uno es novio y sabe lo que hace no tienes porqué preocuparte, para nada, yo la relación que tuve con Marco la tuve con los ojos abiertos y no, no pasó nada”, detalló.

Asimismo, Marisela apuntó que si se buscan culpables por la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano cuando la famosa era menor de edad, estos serían los padres de la cantante.

“Bueno, mucha mujer se equivoca en ese aspecto, pero no sé, yo creo que sus papás deben estar más conscientes de lo que hace su hija, si no decían nada antes, yo me fuera más hacía los papás de ¿por qué la dejaste?”, añadió.

No obstante, la cosa no acabó allí y la bomba explotó luego de que la ex esposa de Marco Antonio Solís enviara un contundente mensaje a Sokol: View this post on Instagram A post shared by Marisela Shows (@mariselaofficial)

“A tus 14 años ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste, a culpar a alguien, si uno se mete y ya sabe bien, sus papás saben, es que está entendido, no creo que deben de (…) Yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañen a una mujer en ese aspecto“, finalizó Marisela durante su interacción con la prensa.

