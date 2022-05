Soldado ruso capturado afirma que “Putin los lanzó a la guerra sin entrenamiento como perros, fuimos traicionados”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Soldados rusos capturados por las fuerzas ucranianas afirmaron que fueron lanzados a la batalla por “chacales” sin el entrenamiento adecuado cuando el presidente Vladimir Putin inició la invasión en febrero.

El sitio The Sun entrevistó a dos presos rusos en Dnipro, seleccionados por el personal penitenciario y visitó las celdas donde duermen ocho hombres por habitación.

Ambos hombres habían sido visitados por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja para comprobar que estaban siendo tratados de acuerdo con los Convenios de Ginebra.

Los hombres, cuyos nombres fueron modificados para proteger su identidad, no mostraban signos de heridas y dijeron que las condiciones del campamento eran buenas.

“Fui arrojado por una explosión y vi explotar un camión frente a mí. Pensé que todos estaban muertos. No había manera de que pudieran sobrevivir”, dijo el soldado ruso capturado identificado como Vadim.

“El camión detrás de mí fue golpeado e incendiado. Llevaba municiones y sabía que comenzaría a explotar, así que tuve que escapar”.

El soldado se arrastró hasta un árbol al costado del camino y se desmayó.

Cuando volvió en sí, los proyectiles ucranianos caían a su alrededor.

Se las arregló para vendar una herida en la parte superior de su muslo izquierdo que había sido cortada por la metralla.

Más tarde, Vadim entró tambaleándose en una puerta de entrada abandonada, donde permaneció durante diez días, comiendo galletas y dulces dejados por los guardias que solían patrullar y bebiendo de un grifo que todavía tenía agua corriente.

Cuando su pierna estuvo lo suficientemente fuerte, trató de huir y se tambaleó tres millas a través de un bosque en las afueras de la ciudad hasta que llegó a un bloque de apartamentos bombardeado.

Uno de los pisos tenía una nevera llena de comida, así que se quedó. Pero después de tres días vio una patrulla ucraniana y decidió entregarse.

“Bajé las escaleras y caminé muy lentamente con las manos en alto. Estaba pensando: ‘Si hay un francotirador, se acabó'”, señaló.

“Escuché un grito de alto y me arrodillé en el piso, muy lentamente. Me ordenaron acostarme y me hicieron preguntas sobre quién era y de dónde venía.

“Luego llamaron a otra unidad y me llevaron. Primero a un lugar, luego a aquí”.

Vadim se unió al ejército hace seis años por el dinero. Ganaba alrededor de $800 dólares al mes.

Se estaba formando como mecánico y planeaba obtener su licencia de vehículos pesados ​​para poder convertirse en conductor de camiones de larga distancia después de dejar las fuerzas.

“Ahora tengo dos opciones. O estoy en la cárcel aquí o estaré en la cárcel en Rusia por lo que he dicho sobre el ejército ruso”, dijo.

“Mucha gente piensa que es el segundo ejército del mundo, pero no tenemos nada. No tenemos entrenamiento, no tenemos equipo y es un crimen decir eso en Rusia”.

Dijo que uno de los comandantes con los que sirvió en la guerra era el mejor que había tenido. Pero al resto los maldijo como “chacales”. Vadim dijo: “No se preocupan por sus hombres. Nos tratan como perros”.

Cuando la batería de cohetes de Vadim fue emboscada el 26 de febrero, ya había disparado casi 1,000 cohetes en tres ataques devastadores.

Dijo que él y sus camaradas sabían que algo grande estaba sucediendo porque unos días antes de la invasión se les ordenó entregar sus teléfonos y documentos de identidad.

“Al principio no nos dimos cuenta de dónde estábamos o hacia dónde íbamos, pero el segundo día lo supimos. Cruzamos a territorio ucraniano y lo supimos, porque vimos la valla fronteriza destruida”, dijo Vadim.

“Nos ordenaron desplegar los vehículos y nos dieron las coordenadas para disparar. No sabíamos a qué estábamos disparando, pero ahora me han dicho que estábamos atacando un pueblo con civiles”.

Sus captores también le han contado sobre las atrocidades cometidas por los soldados rusos, incluidos cientos de relatos de asesinatos, torturas y violaciones de niños.

“He pensado mucho en los crímenes de guerra. Yo lo creo. Porque sé cómo van las cosas en mi país. Y porque dejan que cualquiera se una al ejército”, señlaó.

El cabo Iván, también bajo cautiverio ucraniano, llamó a su madre para decirle que lo habían capturado, le dijo que no podía hablar porque “lloraba mucho”.

Las lágrimas corrían por su rostro mientras describía el momento en que los guardias del campo de prisioneros de guerra le pidieron que llamara a casa.

Ucrania ha permitido que los prisioneros de guerra llamen a casa para transmitir el mensaje sobre lo que está sucediendo en el conflicto.

Iván insistió en que los guardias no le dieron ningún mensaje especial para entregar.

Todo lo que querían era que ella supiera que su hijo había sido capturado y todavía estaba vivo.

Iván era parte de una batería de artillería de cohetes emboscada en las afueras de Járkov. Su lanzacohetes Grad montado en un camión recibió un impacto directo y explotó, pero logró escapar con dos camaradas.

Se escondieron en una casa hasta el anochecer y luego huyeron a pie por un bosque hasta que vieron otro lanzacohetes Grad, que pensaron que era una unidad rusa.

Iván caminó hacia el equipo de cohetes, con ambas manos en el aire.

Pero cuando se dio cuenta de que en realidad era una unidad ucraniana, todo lo que pudo hacer fue rendirse.

“Me ordenaron acostarme, me quitaron toda la ropa y me registraron. Luego, al día siguiente me llevaron”, señaló.

“Mi mayor temor era que me iba a morir. Cuando me rendía tenía miedo de que me dispararan”.

Horas antes de la emboscada, se quedó mudo de miedo cuando hombres armados abrieron fuego contra su convoy.

Iván dijo: “Saltamos y nos acostamos en agujeros. Pensé que iba a morir. No estaba pensando en nada, solo pensé que moriría. Me sentí enferma y no podía moverme”.

Sorprendentemente, afirmó que su unidad nunca había sido entrenada sobre cómo reaccionar en una emboscada.

“Solo hacemos ejercicios de campo dos veces al año”, dijo.

“Nos vamos un mes, dos veces al año, y practicamos tiro, pero no entrenamos para emboscadas”.

Se supone que la artillería no debe ser emboscada.

Hasta ese momento, su carrera militar de dos años se había dedicado principalmente a conducir un vehículo quitanieves para despejar las carreteras alrededor de Murmansk.

Sus ambiciones se extendían solo hasta mudarse con su novia y ahorrar su salario de $928 dólares al mes para comprar un automóvil.

“Quería obtener mi licencia de conducir y comprar un Toyota Camry. Nunca pensé que iría a la guerra. La mayor parte del tiempo estamos limpiando la nieve o dando servicio a las máquinas Grad”, dijo.

Al principio firmó por dos años. Pero cuando llegó el momento de irse, su novia estaba en la escuela de medicina.

Así que Iván accedió a permanecer en el ejército durante otros tres años y luego mudarse juntos.

Unos meses después de que extendió su servicio, Rusia invadió Ucrania. Cuando se le preguntó sobre las atrocidades rusas, incluidas la tortura, la violación y el asesinato, Ivan dijo: “Estoy conmocionado. Son simplemente idiotas”.

