La futbolista costarricense Michelle Montero denuncia maltrato del Cruz Azul en el equipo femenino

Michelle Montero, delantera costarricense, rescindió a su contrato con el equipo femenino de Cruz Azul tras sentirse maltratada en su equipo, expresó la jugadora a la cadena ESPN.

“Empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico de Cruz Azul se me acercó y me dijo: ‘Mich’, si fuera por nosotros no estuvieras acá’. Uno como jugadora se siente mal, porque no está acostumbrada a que el cuerpo técnico le diga eso”, dijo la jugadora.

Montero explicó que luego de que no la pusieron a jugar en un partido y fue sacada de un entrenamiento, acudió a Recursos Humanos para expresar su descontento con el trato que le daban, pero no le prestaron atención.

“Fui a Recursos Humanos y les dije que no me gustaba cómo me estaban tratando, que la verdad estaba muy cansada. No sé si es por ser extranjera, si ellos son muy nacionalistas, pero estaba muy cansada de esto, de que me estaban tratando mal”, continuó Montero.

Luego de la reunión con Recursos Humanos, una de las compañeras del equipo le dijo que el técnico Roberto Pérez había dicho que estaba muy molesto con Michelle por presuntamente acusarlo de acoso sexual, cosa que la futbolista costarricense no hizo.

“Eso es un tema muy grave, porque yo en ningún momento lo he acusado de acoso sexual. Luego sacaron que yo no hablé con el de recursos, sino con el ingeniero Emanuel González, pero él me pone: ‘Yo niego rotundamente que he hablado contigo sobre algún tema de Roberto, sobre algún tema de acoso sexual’. Simplemente, querían echarme. Eso es todo”.

Además también explicó que una vez la regañaron por llevar la camisa de su país y que ella no entendía porque no era la camiseta de ningún otro club, sino con la de la selección con la que debutó y representa.

“No es el club; estoy enamorada del club, pero te voy a hablar del equipo, y es ahí donde no me he sentido cómoda, donde realmente no me he sentido bien, ni he disfrutado el fútbol”, dijo la primera jugadora extranjera en la historia de Cruz Azul.

La delantera de 27 años de edad debutó con Cruz Azul el 7 de agosto de 2021 contra Pumas y en el Torneo Apertura de ese año terminó disputando 13 partidos, tres de estos iniciados, para un total de 345 minutos y tres goles.

Actualmente, la jugadora se encuentra en Costa Rica con su familia, mientras consigue un nuevo club.

