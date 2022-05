Tom Cruise arribó a la premiere de ‘Top Gun: Maverick’ piloteando un helicóptero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya espectáculo se volvió la premiere de la esperada cinta ‘Top Gun: Maverick‘ luego de la llegada del protagonista Tom Cruise, pues esta consistió en descender desde el cielo en su helicóptero. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Luego de mucho tiempo de espera, la secuela tardía de la cinta estrenada en 1986 finalmente llegará a los cines de todo el mundo y, por esta razón, se llevó a cabo la alfombra roja en la que decenas de estrellas se reunieron para echar el primer vistazo.

Si bien el evento fue suficiente para desatar furor entre los fans y asistentes, la llegada de la estrella de Hollywood, Tom Cruise, levantó a todos de sus asientos.

Y es que, al igual que su personaje en Top Gun, el protagonista de cintas como “Misión Imposible” y “Jack Reacher” también cuenta con una parecida pasión por la aviación. Como resultado, incorporó este pequeño detalle a su entrada triunfal en la alfombra roja.

El espectáculo comenzó cuando un helicóptero aterrizó en la cubierta del portaviones USS Midway en San Diego, y para sorpresa de muchos fue el propio Tom Cruise quien bajó del asiento del piloto.

Dicho momento fue captado por las cámaras del público y algunos medios que se encontraban cubriendo el evento. Tal fue el caso del portal The Hollywood Reporter, que a través de Twitter difundió un video. .@TomCruise arriving to the #TopGun: Maverick Global Premiere red carpet in style. pic.twitter.com/0eBarJQwfM— Top Gun (@TopGunMovie) May 5, 2022

“Tom Cruise acaba de llegar al estreno de #TopGunMaverick en un helicóptero pilotado por él mismo“, se lee en el tuit que rápidamente se viralizó dentro de la plataforma. ¡Chécalo aquí!

