¿Se hizo un “arreglito”? Tom Cruise luce irreconocible en su última aparición pública y las redes enloquecen

El actor Tom Cruise ha vuelto a dar de qué hablar, pero en esta ocasión no es gracias a su interpretación de algún personaje o arriesgada aventura por alguna escena, sino por el drástico cambio que lució en su rostro durante una aparición pública que tuvo junto a su hijo Connor. ¿Qué fue lo que se hizo? Aquí te lo contamos.

El protagonista de “Misión Imposible” asistió junto a uno de sus hijos a un partido de la MLB (liga americana de beisbol) entre los Giants y los Dodgers. Como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida ante el público que también acudió al esperado encuentro.

Sin embargo, fue la apariencia “hinchada” de su rostro lo que rápidamente se viralizó en redes sociales, pues durante el partido, este apareció junto a su nombre en la pantalla que mostraba el marcador. Dicha imagen se difundió en varias plataformas digitales, como Twitter e Instagram, donde los usuarios comenzaron a especular sobre el motivo detrás del aspecto del actor.

Does Tom Cruise look like Norm Macdonald? pic.twitter.com/T5Gvq9Nk0u — Dan Le Batard Show with Stugotz (@LeBatardShow) October 11, 2021

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

“Ay no, ¿Qué le pasóoooo?”, “Otro, y ahora qué se hizo”, “Nooooo, mi Tom Cruise tan guapo y véanlo ahora” y “¿Qué le han hecho?”, son algunas de las respuestas que se leen a través de redes sociales.

Por otro lado, no faltaron quienes atribuyeron la apariencia del famoso histrión a un simple aumento de peso, o a una inesperada reacción alérgica, mientras que otros no descartaron la posibilidad de que el protagonista de cintas como “Top Gun: Maverick” y “La momia” se haya sometido a una intervención estética.

A pesar del revuelo que causó su presunta nueva apariencia, Tom Cruise no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, él no ha sido el único famoso que ha sido víctima de un mal ángulo o fotografía que desata la polémica en redes sociales.

Calamardo guapo 😶 RT @PopCrave: Zac Efron trends on Twitter as users react to viral photo of his new appearance. pic.twitter.com/DEePW0I6tC— CarolinaFernanda (@Caroliiiina16) April 23, 2021

Recordemos que hace unos meses, el también actor Zac Efron se vio envuelto en un escándalo luego de ser visto en una entrevista con un aspecto que los internautas tacharon como “irreconocible”, pero tiempo más tarde se comprobó que solo se trató de una “hinchazón”.

El último de los galanes que protagonizó una situación de este tipo fue Ricky Martin, pero a diferencia de Cruise y Efron, él salió a desmentir los rumores que comenzaron a surgir tras lucir “distinto” a lo que el público estaba acostumbrado: “Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados… preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Si me pongo bótox, si me pongo fillers… se lo hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder”.

