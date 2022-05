De la prisión a ganar un pleito en la gran noche del Canelo vs. Bivol: Montana Love dice presente en las grandes ligas del boxeo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La vida es una montaña rusa, reza un famoso refrán popular, que en pocas palabras expresa cómo los momentos y situaciones que a diario se le presentan al ser humano tienden a cambiar de forma radical de un momento a otro.

Tal es el caso del boxeador estadounidense de peso superligero Montana Colton Love, que a sus 21 años solo sumaba una pelea como profesional, la cual ganó y luego fue a prisión.

Fue el 11 de abril de 2015 cuando tras ganarle Willie Miller en el Stafford Center de Texas, fue esposado por un sheriff que lo llevó a la comisaría del lugar. Fue imputado de delitos como robo de vehículos, uso indebido de tarjetas de crédito, posesión de bienes robados y haber utilizado recetas médicas falsas para obtener medicamentos.

De ninguno de los delitos rehuyó Montana, que tras ser liberado por un presunto problema de “órdenes equivocadas”, pero después de enviarlo a casa terminaron de arrestarlo. Un juez determinó que tendría que cumplir 16 meses de prisión.

“Estuve huyendo durante unas semanas. Al final me cogieron. Estuve 16 meses en prisión. Tras pasar 14, me llevaron a un centro de rehabilitación pero me mandaron de vuelta a la cárcel porque nunca estaba en el lugar que me decían. Entonces completé la pena y eso fue todo” Montana Love

Esas declaraciones las brindó a TalkSports, en una entrevista en la que además se mostró arrepentido de su mala conducta: “Ir a prisión fue probablemente lo mejor que me pasó. Me alegro de que haber estado allí en lugar de en un ataúd”.

Salió de prisión, se puso en forma y ganó los siete combates siguientes que disputó; seis de ellos de menor relevancia, hasta que volvió a una escena importante en la velada del combate entre Jake Paul vs. Tyron Woodley.

Noqueó al ex campeón mundial Ivan Baranchyk en el séptimo asalto, lo que llamó la atención del mandamás de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, que organizó un pleito de él contra el mexicano Gabriel Gollaz Valenzuela.

Otra victoria para Montana Love

El Love vs. Gollaz sirvió de telón para la gran pelea de este 7 de mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol, por el cinturón de peso semipesado de la AMB.

Still undefeated 💪@_MontanaLove wins by UD against Gabriel Valenzuela



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucafv worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/qFWH7xcLDs— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

A pesar que el pleito comenzó con buen ritmo y con ambos boxeadores muy igualados y con intenciones derribar rápido al otro, algo que se notó desde el pesaje, con el pasar de los rounds se fue congelando el ritmo y generando impaciencia en los espectadores que esperaban ver el evento principal. Two rounds down, one knockdown each 🍿



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/K5cHGicPTC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Una decisión muy cerrada de los jueces de 114-112 le dio la victoria a Montana, que con 27 años actualmente dice presente en las grandes ligas del boxeo y buscará grandes cosas una vez ya tiene la atención de Eddie Hearn. En desarrollo