Canelo Álvarez dice que Dmitry Bivol le ganó “4 ó 5 rounds máximo” y que los jueces a veces se dejan impresionar

LAS VEGAS – Aunque arriba del ring pidió una revancha directa con Dmitry Bivol, quien le había quebrado una racha invicta de 16 peleas al llevarse una decisión unánime, Saúl “Canelo” Álvarez reconsideró un poco en la conferencia de prensa posterior y dijo que analizará con su equipo qué es lo que quieren hacer a continuación.

“Canelo” habló acerca de ese tema en una reunión de 21 minutos con la prensa, en la que reiteró que debió de haber ganado la decisión.

“Eso es lo que quiero, eso es lo que pasa por mi mente ahorita nada más, pero iremos a la casa y veremos qué es lo que viene después”, dijo Álvarez cuando le preguntaron sobre sus planes para septiembre, mes en el que estaba virtualmente pactada la tercera contienda con Gennady Golovkin, la cual ahora ha quedado en el aire.

Canelo fue dominado la noche del sábado por un tremendo Dmitry Bivol, quien se vio más fuerte que él, sobre todo a partir del quinto round, pero el peleador tapatío insistió en que la decisión no fue justa para su causa.

“Creo que no perdí la pelea, creo que ganó 4 ó 5 rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un poco, pero obviamente me siento bien, creo que hice las cosas como tenía que hacerlas”, comentó a los reporteros en la Arena T-Mobile.

“Perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco, creo que por el peso quizás no me sentía al cien por ciento”, detalló a continuación el campeón indiscutible de peso supermediano, quien intentaba coronarse en las 175 libras contra un peleador que demostró por qué es el monarca invicto.

“Creo que estoy buscando obviamente las peleas difíciles: subir de peso, no estar en el peso que me siento cómodo, en las 168 libras, por eso subo de peso, para buscar más retos que es lo que me gusta y así es esto, así es el boxeo, y es lo que estoy buscando: la grandeza”, dijo Álvarez, quien apuntó que necesita ver bien la repetición de la pelea para entender qué es lo que no hizo bien.

Canelo Álvarez comenta sobre la decisión de los jueces

Al abundar sobre las anotaciones de los tres jueces, quienes de manera controversial le dieron a Álvarez los cuatro primeros rounds, el pelirrojo opinó que no tenía sentido que hubiera perdido la decisión, y dijo.

“Yo creo que muchas veces los jueces se dejan impresionar cuando estoy bloqueando los golpes, muchas veces hago rolling y se dejan impresionar por eso y creo que eso fue lo que fallé un poco ahí”.

Saúl Álvarez, con lentes oscuros y muy tranquilo, hizo una aclaración sobre su comentario arriba del ring de que “esto no se queda así”.

“Yo soy una persona muy competitiva y esto no se queda así; me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte; créanme que voy a regresar muy fuerte”.

Es decir, que Saúl Álvarez piensa regresar a sacarse la espina, aunque no necesariamente teniendo a Bivol en la esquina opuesta.

Eddy Reynoso, entrenador de la mayor estrella del boxeo actual, también comentó sobre la posible revancha con Bivol.

“Sí queremos la revancha, como dice Saúl también: sentimos que no perdimos la pelea”, dijo Reynoso, quien hilvanó derrotas contundentes en semanas seguidas como entrenador luego de que Óscar Valdez fue vencido por Shakur Stevenson también en Las Vegas.

“No nos gusta buscar excusas, somos mexicanos antes que nada. Somos un gran equipo, Saúl es un peleador ganador, como ganadores vamos a ver si hacemos la revancha”, consideró Reynoso.