Shakur Stevenson le quita el título al mexicano Óscar Valdez con Canelo Álvarez como testigo y afirma que también le ganó al tapatío

El mexicano Óscar Valdez, que no había perdido en sus 30 peleas profesionales, se topó la noche del sábado con un rival que fue demasiado para él. Shakur Stevenson le sacó ventaja a su mayor tamaño y amplias habilidades en el ring para imponer mucho dominio, llevándose una clara victoria por decisión para unificar las coronas de peso superpluma OMB, CMB y The Ring.

Un par de horas después de que en Nueva York había tenido lugar una histórica pelea ganada por Katie Taylor sobre Amanda Serrano, Stevenson (18-0) ofreció su propio show y los jueces no desentonaron al darlo como vencedor con boletas de 117-110, 118-109 y 118-109.

El zurdo Stevenson sonrió la mayor parte del pleito en su esquina o incluso durante los rounds, y cuando la pelea efectuada en el MGM Grand de Las Vegas llegó a su fin, sorprendió al poner una rodilla en la lona para proponerle matrimonio a su novia, Young Lyric, quien es madre de la bebé del peleador nacido en Nueva Jersey.

Ya con los cinturones de campeón mundial en sus manos, Stevenson, de 24 años, le lanzó un “jab” a otro peleador mexicano.

“También derroté a Canelo y Eddy Reynoso. Les dije que ese fue siempre el plan”, dijo Stevenson en la entrevista con el reportero de ESPN en pleno ring. Valdez es parte del llamado ‘Canelo Team’ bajo la conducción de Reynoso.

Saúl Álvarez, quien en una semana enfrentará al ruso Dmitry Bivol, observó la pelea en ringside acompañado de su esposa Fernanda Gómez, sentado a unas cuantas sillas de Mark Davis, el dueño de los Raiders de Las Vegas, y el legendario promotor Bob Arum.

Valdez, de 31 años, ofreció tres o cuatro rounds muy competitivos para iniciar la pelea, tratando de agarrarle la distancia al zurdo Stevenson, quien tiene brazos muy largos y fuertes. Pero en el quinto asalto recibió un fuerte golpe de zurda en el rostro tras fallar en una acometida cerca de las cuerdas y sufrió una cortada debajo de su ojo derecho.

Un round después se descompuso la pelea del mexicano, empezando porque al salir de la esquina para el inicio del asalto el réferi Kenny Bayless lo tuvo que detener porque Valdez no llevaba su protector bucal, el cual fue traído por Eddy Reynoso. Y segundos después, Stevenson golpeó a Valdez con una derecha a la región de la oreja y el mexicano perdió el equilibrio, cayendo a la lona con un golpe secundario tras haber rebotado con las cuerdas.

Aunque Valdez se repuso con un buen round 7, Stevenson se adueñó del resto de la contienda. El mejor síntoma de la falta de peligrosidad de Valdez fue el silencio en el que cayó la arena, en donde había amplia mayoría de fans mexicanos entre los más de 10,000 asistentes.

"Quiero decirles que lo siento por no lograr la victoria", dijo Valdez, quien según el reportero Bernardo Osuna le conectó 110 golpes a Stevenson, la mayor cantidad recibida por éste. "Quería llevar el campeonato a México, no hicimos el trabajo, pero les prometo a todos que lo intentamos".

En cuanto al futuro de Stevenson, quien por el momento luce invencible, se atrevió a mencionar a Devin Haney, quien es campeón de peso ligero.