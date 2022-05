Paul Stanley rechazó un papel en una película de Alejandro González Iñárritu

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el programa “Pinky Promise”, Paul Stanley aprovechó la invitación para contar que tuvo la oportunidad de hacer el casting para participar en “Bardo”, la nuevo película de Alejandro González Iñárritu adquirida por Netflix.

El conductor de “Hoy” aseguró que estuvo en el casting, pero que él no sabía cuál era el proyecto cuando fue la primera vez: “Me vuelven a hablar después de dos semanas. Me pidieron que imitara a Chabelo (…), en la última etapa me dijeron que era para una película de Iñárritu. De seguro es la que va a salir este año porque filmaron en Televisa y todo”.

Su mánager le informó tiempo después que había sido seleccionado para interpretar el papel, “pero tienes que filmar hoy en la tarde, viernes y sábado, y yo tenía trabajo como Hoy y otras cosas”, relató la celebridad.

Omar Chaparro, quien también esta en el programa “Pinky Promise” le reclamó por tomar esa decisióny le dijo: “¿Por qué no me hablaste a mí? Esas cosas no se dejan ir. Te faltó valor”.

Hace poco, Paul Stanley también dio de que hablar porque fue hospitalizado de emergencia, aunque por lo visto no fue nada grave. Aún no se sabe una fecha de estreno para “Bardo” de Alejandro González Iñárritu, pero se espera que sea la candidata al Óscar por parte de México en la próxima ceremonia.

