VIDEO: Paul Stanley estuvo a punto de arrepentirse de entregarle el anillo a su novia en París

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras más de seis años de relación, Paul Stanley y su novia, la modelo puertorriqueña, Joely Bernat, se comprometieron durante su viaje a París y durante la emisión del programa “Hoy”, el famoso conductor confirmó la noticia y reveló algunos detalles de su compromiso.

Para iniciar, Stanley recibió las felicitaciones de sus compañeros de emisión, quienes le pidieron revelar todos los detalles de su propuesta de matrimonio y el hijo del fallecido Paco Stanley señaló que no tuvo las cosas tan fáciles pues pese a la confianza que le tiene a su pareja después de tantos años de relación, no pudo evitar sentirse nervioso, incluso, mencionó que estuvo a punto de echarse para atrás de último momento.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me costó mucho trabajo, me hice del baño, estuve a punto de arrepentirme y traía el anillo oculto en una zona donde no les quiero contar, la caja completa y me estaba oprimiendo de un lado, entonces estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, pero mis hermanos y amigos me echaron porras y se hizo y se cumplió”, señaló el también conductor de Miembros Al Aire.

Al ser cuestionado sobre las palabras exactas que le dijo a Joely Bernat para proponerle ser su esposa, el conductor refirió que no recordaba debido a lo nervioso que estaba en ese momento, no obstante, calificó su propuesta de matrimonio como un momento mágico ya que todo salió a la perfección pues preparó toda una ceremonia a bordo de un barco que recorre el río Sena y tuvo como fondo la majestuosa Torre Eiffel.

Una de las preguntas obligadas que le hicieron a Paul Stanley fue cuál sería la fecha en la que tiene pensado llegar al altar junto a la modelo, sin embargo, el conductor no quiso hablar al respecto y desvió la atención mencionando que aún queda mucho por contar y adelantó que será el próximo lunes 10 de enero cuando cuente todos los pormenores pues será hasta esa fecha cuando se reincorpore al matutino tras unas largas y bien aprovechadas vacaciones invernales.

Por su parte, Joely Bernat apareció a cuadro para presumir su anillo de compromiso y luego de recibir las felicitaciones de los compañeros de su prometido contó cómo es que vivió la propuesta de matrimonio.

“Estoy muy emocionada, la verdad que todavía no lo puedo creer, Paul estaba muy nervioso, lo noté medio extraño esa noche, no me pelaba nada y se iba lejos y yo de “¿qué le pasa?” y luego llega con todo y pues era eso”, señaló la también actriz que formó parte de “Me Caigo de Risa”.

Para finalizar, Tania Rincón intentó averiguar con ella cuándo sería la fecha en la que tienen pensado convertirse en marido y mujer, sin embargo, Joely no dio su brazo a torcer y al igual que Paul Stanley pidieron tener paciencia.

También te puede interesar: