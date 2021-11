VIDEO: Paul Stanley, conductor de ‘Hoy’, confiesa que se desangró en su zona íntima por depilarse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cosas no siempre salen como se espera, y así lo tuvo que experimentar el famoso conductor del matutino de Televisa “Hoy”, Paul Stanley, quien reveló para otra emisión en la que colabora, “Miembros al aire”, que sufrió una hemorragia por quererse depilar.

En la reciente entrega del programa, el actor de 36 años, confesó que tuvo una mala experiencia al tratar de depilarse los genitales. Mientras hablaban sobre el vello facial y la zona íntima, el hijo de Paco Stanley recordó su desafortunada aventura con un rastrillo.

El conductor aseguró que mientras usaba un rastrillo de cerámica en los genitales se arrancó algunos vellos desde la raíz, lo cual abrió los folículos y comenzó a desangrarse: “Me hice rápido y creo que todo el ‘pelambre’ se vino y madres… me empezó a salir sangre”.

Tras la dramática situación, Paul decidió ponerse un poco de saliva en la zona afectada y posteriormente una banda para sanar: “Le puse un parchecito como cuando te rasuras”.

Finalizó diciendo que tuvo que esperar un rato para que el sangrado se detuviera, pero insistió que fue rápido pero doloroso.

Mario Bezares estalla contra Paul Stanley

El actor y conductor Mario Bezares aclaró que no le dio un número telefónico falso a Paul Stanley durante el funeral de Paco Stanley, hace 22 años.

“La única ocasión que volví a ver a Paul fue en los juzgados, cuando iba a declarar. Fue un suceso que a todos nos conmocionó. ¿Cómo crees que yo le voy a dar un número falso para que se acercara a mí?, si yo estaba totalmente perseguido, si eran 16-18 horas diarias las que pasaba en la Procuraduría declarando, luego me arraigan y me quitan celulares. Si no le contesté es porque estaba en el reclusorio”, comentó Bezares en entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano.

La polémica surge porque Paul fue cuestionado en entrevista con Adela Micha sobre la relación con Mario y contó que, en el velorio de su papá, “me dijo ‘lo que necesites’ y me dio un teléfono falso, nunca supe ya de él. Tenía 13 o 14 años y me dio otro teléfono que no era”.

Y se dio cuenta de que el número no correspondía porque le llegó a marcar, ya que en ese entonces no tenía relación con sus medios hermanos. “Como que son cosas que no te sacas de la cabeza”, puntualizó Paul.

Por lo que Mario Bezares dijo que por la situación que vivió era imposible lo que contó el hijo de Paco Stanley. “Era un niño de 14 años. No quiero decir nada, porque no quiero afectar mi serie. En la serie se va a ver lo que realmente está pasando y punto”.

Ante la serie de declaraciones que han surgido, “esto se está haciendo como un lavadero de chismosas. Esta es la última vez que declaro algo al respecto” y añadió que no tiene ninguna relación con el conductor de Hoy.

También te puede interesar: