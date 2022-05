Alexa Dellanos se olvida de las tangas hilo dental y se deja ver tapadita para foto con su abuelita

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lejos quedaron las tanguitas hilo dental de Alexa Dellanos que tanto presume en Instagram. La hija de Myrka Dellanos se dejó ver como casi nunca, con ropa y bien tapadita. Generalmente, la estrella de la plataforma digital donde tiene más de 7 millones de seguidores, usa micro bikinis y atuendos que dejan ver de más. Sin embargo, para el Día de las Madres, su vestimenta fue más conservadora y la prueba está en las tiernas imágenes que se compartieron en la esfera digital.

“Lo único que necesito para pasar un lindo día! Mis 2 grandes bendiciones De Dios-mi mami y mi princesita! Gracias Alexita por planificar un día tan especial! Eres la mejor hija y nieta”, publicó Myrka en Instagram.

En la iamgen se le ve a Myrka portando un vestido, a Alexa con una camisa-vestido, y a su abuela con un atuendo en rosita. Las tres generaciones juntas y disfrutando de un día muy especial.

Por su parte, Alexa también compartió la misma imagen en su Instagram y agregó en inglés, “Feliz Día de las madres a las dos mujeres que me criaron y me demostraron lo que es el amor”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa ha sido fuertemente criticada en las redes sociales y muchos se cuestionan como es que hace su dinero. Su madre Myrka trabaja en “La Mesa Caliente” de Telemundo en donde recientemente se tocó el tema de las “mujeres trofeos”. Tras compartir parte del segmento en Instagram, un fan tachó a Alexa de ser una de ellas ya que su pareja tiene mucho dinero. Sin embargo, Myrka salió en defensa de su hija y aclaró la situación.

“Yo digo, que tiene que ver que ella tenga una relación de 4 años. Ella empezó chiquita, ella trabaja por si sola y además, cuando ella empezó con su novio hace 4 años, él no era multimillonario. Ellos han crecido juntos, ella trabaja por si sola, ella gana muchísimo dinero”, aclaró Myrka.

