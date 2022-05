Virus porcino pudo provocar la muerte del hombre que recibió el histórico trasplante de corazón de cerdo

Los investigadores que tratan de averiguar qué mató a la primera persona que recibió un trasplante de corazón de un cerdo han descubierto que el órgano albergaba un virus animal, pero aún no pueden decir si desempeñó algún papel en la muerte del hombre.

El hombre de Maryland, David Bennett Sr., de 57 años, murió en marzo, dos meses después del innovador trasplante experimental. Los médicos de la Universidad de Maryland dijeron la semana pasada que habían encontrado una sorpresa no deseada: ADN viral dentro del corazón de cerdo. No encontraron signos de que este bicho, llamado citomegalovirus porcino, estuviera causando una infección activa.

Pero una de las principales preocupaciones de los trasplantes de animales a humanos es el riesgo de que se introduzcan nuevos tipos de infecciones en las personas.

The first transplant of a genetically-modified pig heart into a human may have ended prematurely because of a well-known—and avoidable—risk. https://t.co/qz0wXqUle2

— MIT Technology Review (@techreview) May 8, 2022