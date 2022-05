Pelosi afirma que Corte Suprema “golpeó a las mujeres en la cara” tras la publicación del borrador que prohibiría el derecho al aborto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticó duramente el borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema que señala que la mayoría de los jueces podrían anular la histórica ley Roe vs. Wade, que da el derecho a las mujeres de abortar sin restricciones.

“Se trata de algo tan serio, tan personal y tan irrespetuoso con las mujeres”, dijo Pelosi en una entrevista con CBS. “Aquí estamos en el Día de la Madre, una semana en la que la corte golpeó a las mujeres en términos de falta de respeto por sus juicios sobre el tamaño y el momento de sus familias”.

Redactado por el juez, Samuel Alito, y distribuido entre los jueces en el mes de febrero, el borrador de opinión denomina a la decisión Roe vs. Wade como “extremadamente equivocado”. Si se prohíbe, anularía la decisión y Planned Parenthood vs. Casey del año 1992, que reafirmó a Roe y determina que los estados no pueden promulgar regulaciones que impongan una carga indebida sobre el derecho al aborto.

Por su parte, la Corte Suprema admitió que el borrador era legítimo, pero indicó que no representa una decisión del tribunal ni la posición final de ninguno de sus integrantes.

La filtración del documento conmocionó a Washington y provocó manifestaciones en todo Estados Unidos. El presidente, Joe Biden, solicitó al Congreso que apruebe una legislación que refuerce el derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró que la cámara alta votará para promover el derecho al aborto establecido por Roe.

Dos senadoras republicanas que apoyar el derecho al aborto, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, dijeron que un proyecto de ley aprobado por la Cámara que proteger el acceso al aborto va demasiado lejos, por lo que introdujeron su propia medida que consagra las protecciones ya establecidas.

Asimismo, Pelosi dijo que consagrar Roe vs. Wade en la ley es clave para proteger el derecho de las mujeres para terminar con la gestación.

“No sé por qué dicen que están a favor de eso y no pueden estar a favor de esta legislación”, dijo sobre Collins y Murkowski. “¿Deberíamos todos tener una discusión y encontrar nuestro terreno común? Siempre, siempre. Pero o estás a favor de la consagración de Roe vs. Wade, o no lo estás. Es la ley del país”.

Si se anula Roe, la presidenta de la Cámara sugirió que otras desiciones de la Corte Suprema correrían el riesgo de caer.

“Se trata de respetar la privacidad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, el matrimonio igualitario? ¿Qué sigue, la anticoncepción?”, zanjó.

“Se debe respetar a las mujeres para que hagan sus propios juicios con su familia, su médico, su Dios”, dijo la demócrata de California.

Lea también: