Dmitry Bivol estudió bien al Canelo Álvarez y sabía que le golpearía los brazos: “Tengo un gran moretón, pero ya lo esperaba, pensaba que era parte de su plan”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dmitry Bivol logró lo que muchos veían como imposible: vencer al Canelo Álvarez y propinarle su primera derrota en nueve años. ¿Cómo lo hizo? Él mismo reveló parte de su estrategia en una entrevista con DAZN.

Bivol, quien se mantiene invicto con un récord de 20 victorias y 11 por nocaut, relató cómo se preparó para la pelea, algo que fue clave para llevarlo a la victoria, y también qué fue lo que hizo en el ring para contenerlo, mermarlo y vencerlo.

Su camino al triunfo inició desde el campamento, ya que estudió al Canelo y buscó sparrings con una fortaleza, musculatura y modo de pelea similar al del mexicano, por eso llegó al combate con la experiencia necesaria para derrotarlo.

“Hice sparring con Brandon Adams, tiene un buen gancho de izquierda y golpes al cuerpo, buena velocidad. Su altura es similar (a Canelo). Y entrené con un peleador georgiano, Niko, no recuerdo su apellido, pero es bueno, tiene un buen trabajo de combinación y un buen gancho de izquierda. Y, por supuesto, entrené con Israil Madrimov, lo conoces, es realmente raro con una buena defensa. Usa su cuerpo, sus piernas y es un buen peleador con un buen golpe y gancho de izquierda. Por supuesto, no puedo encontrar sparrings como el Canelo, pero puedo encontrar algunos con habilidades como las que él tiene”, explicó el ruso.

Acerca del poder de puños del Canelo, el que tanto pesó en los supermedianos y que parece que se quedó corto en el semipesado, Bivol no dijo que haya sido suave, sino que reconoció que sintió la pegada.

“Tiene un buen tiro, tiene buena potencia. Puede competir contra cualquiera en la división de peso semipesado. Absolutamente, tiene suficiente poder”, agregó.

Time to run it back? 👀#CaneloBivol — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Sobre por qué no fue derrotado si su rival tenía ese poder, Dmitry explicó que lo salvó su buen trabajo de defensa.

“Mi guardia me ayudó, salvó mi cabeza, salvó mi cuerpo. Recibí muchos golpes en mi brazo, ganchos de izquierda y golpes al cuerpo. Cuando me golpeó en los brazos, estaba desperdiciando su poder y energía”, acotó.

Y ya que tocó el tema de los golpes en el brazo, una estrategia que Saúl Álvarez utilizó para vencer a Callum Smith, a quien le destrozó los bíceps y con eso le mermó la fuerza de sus golpes, el campeón ruso de la AMB dijo que ya esperaba que también intentara eso con él, pero que sabía que no le funcionaría porque él estaba acostumbrado.

“Tengo un moretón, un gran moretón. Un poco de dolor, pero aún puedo lanzar el jab. Cuando entrenaba en el campo de entrenamiento, mis compañeros de combate a veces me golpeaban el brazo. Eso era parte del plan, golpear a Bivol en los brazos y el hombro en un combate. Así que por supuesto que lo esperaba. Vi su pelea con Callum Smith y lo supe”, explicó.

Finalmente, relató que él mismo no esperaba que los jueces le dieran la victoria por decisión, aunque él se sintió ganador en el ring, ya que estaba consciente de que superó al mexicano.

“Cuando escuché 115-113 de todos los jueces. Por un segundo pensé, ‘Oh, tal vez hoy no es mi día’. Pero cuando escuché, ‘Y aún’, sí, tomaron la decisión correcta. Él ganó un máximo de cuatro rounds, creo, para mí”, sentenció. ICYMI: Relive the best moments from #CaneloBivol 👇https://t.co/dGdR0gv27X— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2022

También puede interesarte: