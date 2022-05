Mensaje fuerte y claro para Gerardo Martino: sale un nuevo “peleador” que luchará por un cupo en el Mundial de Qatar 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX dio grandes sorpresas en el Clausura 2022. El Pachuca fue el equipo revelación del fútbol mexicano que se apoderó de forma cómoda del primer lugar de la tabla de posiciones. En el torneo largo, los “Tuzos” fueron implacables y Víctor Guzmán fue una de las piezas claves en la seguidilla de grandes resultados. En este sentido, el “Pocho” comienza a entusiasmarse y a levantar la mano para estar en el Mundial de Qatar 2022.

“Esos sueños siguen intactos, voy a dar lo mejor de mí y yo voy a estar en selección, ¿por qué?, porque en algún momento van a decir ‘a lo mejor no quiero a este cabrón, pero está chingue y chingue con goles y con asistencias, pues deja lo llamo‘”, sentenció el mediocampista en unas declaraciones difundidas por Fox Sports.

El “Pocho” fue una de las grandes figuras del torneo. El mediocampista ofensivo marcó hasta seis goles y asistió en tres ocasiones para colocarse como uno de los mejores jugadores de la ronda regular del Clausura 2022. A raíz de sus sobresalientes actuaciones, el mexicano buscará llamar la atención del “Tata”.

“Todavía quedan lugares y yo voy a apretar, yo voy a ponérsela difícil al profe. Mi función ahorita es atacar, asistir y meter goles y lo estoy haciendo; en este torneo soy el mexicano que más goles anotó“, explicó Guzmán.

Con Europa en la mira

Víctor Guzmán también reveló que entre sus cartas existe la posibilidad de sumar su primera experiencia en el Viejo Continente. El “Pocho” solo tiene 27 años de edad y no sería descabellado que consiga tener su primera pasantía en el fútbol europeo.

“No es tarde tampoco para ir a Europa, tengo 27 años. El nivel que muestra ‘HH’ y ‘Tecatito’ y son grandes, ya están pegando los 30 y no se me hace nada del otro mundo“, sentenció el azteca. View this post on Instagram A post shared by Víctor Guzman (@pochoguzman95)

