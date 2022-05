Indocumentado mexicano acusado de apuñalar fatalmente a su amante y madre de Queens, Orsolya Gaal, afirma que la mató porque lo contagió de VIH

Click to share on Facebook (Opens in new window)

David Bonola, de 44 años, quien fue procesado por el asesinato de Orsolya Gaal el 16 de abril, le dijo a los detectives que su amante y madre casada con dos hijos, “me estaba engañando”, según muestra el expediente de la Corte Suprema de Queens.

“Ella me dio el VIH”, supuestamente dijo Bonola a los detectives en la comisaría 112 el 20 de abril. “Ella me mintió, me usó. Ella me dijo que me amaba. No podía estar con una sola persona”.

Bonola también afirmó que Gaal “recibió una llamada telefónica de otro tipo” y “dijo que iba a verlo”, sin especificar cuándo, según los documentos judiciales.

“Eso me hizo enojar. No podía aceptarlo”, dijo.

El padre casado de Richmond Hill, quien ingresó sin documentos a los Estados Unidos desde México hace 21 años, está acusado de seguir a Gaal a su casa temprano el 16 de abril y entablar una discusión violenta, antes de apuñalarla.

El sospechoso afirmó que Gaal le transmitió el VIH durante su aventura, según los registros judiciales.

Bonola era conocido por acechar a las empleadas en las cafeterías de Forest Hills.

La policía dijo que Gaal, una madre de dos niños de 51 años, fue a un espectáculo en el Lincoln Center con amigos el 15 de abril, luego se detuvo sola en un bar local y pidió “su mula de Moscú habitual”, dijo un cantinero al diario New York Post.

Llegó a casa alrededor de las 00:30, seguida por el supuesto asesino.

“Llamé a su puerta”, supuestamente le dijo a la policía Bonola, un reparador de calefacción y aire acondicionado, después de ser detenido.

“Ella abrió la puerta y me preguntó qué estaba haciendo allí”, recordó. “Le dije que solo quería que me dijera la verdad sobre por qué me contagió el VIH. Ella dijo que no tenía VIH”.

Gaal le dijo que su aventura había terminado y “agarró el cuchillo y le dijo que se fuera de su casa o ella lo mataría.

“Agarré el cuchillo y le corté el cuello”, supuestamente le dijo Bonola a la policía. “Ella siguió luchando y caímos. Ella se movía y trataba de agarrarme, así que la apuñalé en el cuello para que dejara de atacarme”.

Supuestamente, Bonola dijo que limpió la casa con toallas y colocó el cuerpo de Gaal en la bolsa de lona de hockey de su hijo para arrojarla a menos de una milla de la casa.

“En el pasado, ella me dijo que había enviado a un hombre a la cárcel, así que le envié un mensaje a su esposo fingiendo ser ese tipo porque tenía miedo”, supuestamente declaró Bonola.

“Tomé su computadora portátil porque tenía videos de sexo en la computadora portátil. Tiré su computadora portátil en el río Hudson, donde solía visitarla”.

Fue arrestado el 21 de abril y acusado de asesinato y “prácticamente” le dio a la policía una confesión del crimen, dijeron las fuentes.

En la corte la semana pasada, los fiscales dijeron que Gaal dejó que Bonola entrara a su casa de estilo Tudor antes de que los dos se pelearan y supuestamente Bonola la matara.

Bonola se encuentra bajo custodia protectora sin derecho a fianza.

“Este atroz asesinato dejó a dos adolescentes sin madre y aterrorizó a toda una comunidad”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Las autoridades recuperaron el cadáver de Gaal en una acera en Metropolitan Avenue y Forest Park en Queens el 16 de abril de 2022.

“Como se alega, este acusado apuñaló brutalmente a la víctima más de 50 veces antes de meter su cuerpo en una bolsa de lona, ​​que luego arrastró por varias cuadras en un intento por deshacerse de los restos de la víctima”, dijo Katz. “El acusado ahora ha sido procesado por cargos muy graves y enfrenta una larga sentencia de prisión si es declarado culpable”, dijo.