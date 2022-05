Aún no hay pruebas de que el cuerpo calcinado que se encontró en Jalisco sea del “Hulk” Salazar: Fiscalía lleva el caso con mesura y está en espera del dictamen genético

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de que Chivas ya envió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento de su exjugador Antonio “Hulk” Salazar y de que los medios también lo han manejado así, la Fiscalía de Jalisco prefiere guardar la mesura y no dar ningún dictamen hasta confirmarlo con los resultados de las pruebas genéticas que se están siendo analizadas en el laboratorio.

La incertidumbre de las autoridades parte de que el cuerpo que se encontró dentro de un automóvil Cavalier en el municipio de Tonalá, Jalisco, no está en condiciones de ser reconocido, debido al estado calcinado en el que se encontró, por lo que están trabajando en el caso para realizar una identificación oficial.

“La Fiscalía del Estado investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en la cajuela de un vehículo en hechos registrados el pasado domingo en la colonia Colinas Universidad del municipio de Tonalá”, se puede leer en su cuenta oficial de redes sociales

La Fiscalía del Estado investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en la cajuela de un vehículo en hechos registrados el pasado domingo en la colonia Colinas Universidad del municipio de #Tonalá. pic.twitter.com/03otA6Nm4d — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 10, 2022

De la misma forma, la fiscalía se deslindó de las publicaciones de distintos medios que asumen que el cuerpo encontrado es el del “Hulk” Salazar, ya que aún no tienen pruebas suficientes para asegurarlo.

“Es importante señalar que debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo de la víctima, no fue posible llevar a cabo una identificación oficial de quien pudiera tratarse. A pesar de que ha surgido información al respecto de la posible identidad de la persona a través de distintos medios, es importante señalar que no puede ser corroborada por esta representación social mientras no se cuente con los resultados de las pruebas genéticas y se tenga una identificación oficial”, agregan en Twitter. A través de distintos medios, es importante señalar que no puede ser corroborada por esta representación social mientras no se cuente con los resultados de las pruebas genéticas y se tenga una identificación oficial.



Más información📲 https://t.co/XkJOIzyWHJ— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 10, 2022

Se espera que en los próximos días, ya con los resultados de las pruebas genéticas que se entregaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se informe sobre la identidad y otros avances de la investigación.

También puede interesarte: