Irina Baeva y sus secretos de belleza para una piel y figura de impacto

En más de una ocasión, Irina Baeva se ha vuelto el tema de conversación gracias a su increíble figura y cutis sin imperfecciones, lo que sin duda ha despertado la curiosidad del público por conocer la rutina de belleza que la ha llevado a ser considerada una de las mujeres más guapas de la televisión.

Para sorpresa de muchos, la histrionisa consigue tener una piel hidratada y libre de imperfecciones con una sencilla rutina que no requiere de extravagantes procedimientos.

De acuerdo con información de ‘Las Estrellas’, Irina Baeva recurre a una mascarilla verde cuyos resultados te dejarán en la boca abierta y los ingredientes podrás encontrar en tu refrigerador.

Se trata de medio aguacate y medio limón, que combinados lograrán dejar tu piel sin imperfecciones; solo basta con mezclar la pulpa del aguacate y con el jugo de limón hasta tener un resultado de textura uniforme.

Cabe recalcar que al igual que con cualquier otra mascarilla, debe aplicarse cuando la piel este seca y libre de productos. Además, se recomienda retirar con agua tibia y secar con una toalla limpia a suaves palmadas.

La rutina de Irina Baeva para quemar grasa y moldear su figura

Además de su piel de porcelana, Irina Baeva cuenta con una figura envidiable, producto del ejercicio y una dieta balanceada que reveló recientemente a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la prometida de Gabriel Soto se sinceró sobre el secreto para moldear su figura y quemar grasa. Eso sí, antes declaró que cada cuerpo es diferente y cualquier procedimiento de belleza que se quieran realizar, se debe consultar con un médico.

“A mí en lo personal, el bamitol me funcionó de maravilla. Fue un tip que me dio una de mis amigas. Hago cardio dos veces a la semana, me pongo el bamitol, me pongo una faja encima y si me ha funcionado para quemar grasa“, compartió.

