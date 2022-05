Celia Lora y su amiga Ignacia Michelson exponen su torneada retaguardia con diminuta lencería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora volvió a prender fuego dentro de las redes sociales, pues fiel a su irreverente estilo posó junto a una de sus grandes amigas, quien al igual que ella dio la espalda a la cámara para mostrar sus curvas y un poco más gracias a las sugerentes prendas de lencería que eligieron.

La modelo mexicana saltó a la fama hace más de una década en las páginas de la revista Playboy convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas no solo de dicha publicación, sino a través de las comunidades virtuales ya que además de su curvilínea figura ha logrado robarse el corazón de millones de fanáticos gracias a las arriesgadas prendas que suele usar en cada publicación que comparte.

Así fue como la polémica exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos’ volvió a dar de qué hablar debido a la atrevida forma en la que se dejó ver a través de su perfil oficial de Instagram, en donde expuso una atrevida postal en la que apareció junto a su querida amiga Ignacia Michelson, a quien abrazó para dar la espalda a la cámara y dejar ante la vista de 10.2 millones de seguidores su torneada retaguardia.

Como ya es costumbre en sus candentes postales, Celia Lora volvió a paralizar el corazón de sus admiradores gracias a la ardiente colaboración en la que ambas utilizaron un conjunto de lencería color blanco. En el caso de la influencer mexicana, la prenda elegida fue un body de encajes traslucidos, mientras que la chilena luce un seductor set de dos piezas.

Pero esta no es la única ocasión en que la explosiva dupla se apodera de la famosa red social, pues semanas atrás compartieron otra imagen en la que dejaron ver otro ángulo de sus torneadas siluetas, pero esta vez por el frente. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Las atrevidas colaboraciones se han convertido en las más exitosas para Celia Lora, por lo que además de posar con Nacha Michelson, también ha llamado la atención junto a Karely Ruiz, con quien se metió a la piscina y ambas modelaron diminutos bikinis que elevaron la temperatura logrando acumular cerca de 350 mil reacciones en forma de corazón, así como cientos de comentarios subidos de tono. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

