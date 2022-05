Chicharito Hernández, ejemplo de la solidaridad en el fútbol: recibió en LA Galaxy a un joven refugiado que huyó de la guerra en Ucrania

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los factores por los que es muy querido el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández es su personalidad, siempre solidario con las causas justas.

Hace varias semanas regresó a su natal y muy querida Guadalajara para junto su club el LA Galaxy realizar un donativo de $10,000 para un refugio infantil ubicado en Jalisco, México, de nombre Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara.

En esta oportunidad también junto al club de la Major League Soccer (MLS), recibió en las instalaciones del equipo a un joven refugiado ucraniano de nombre Matvei ‘Mathew’ Mykhalevych.

Matvei received a warm welcome from his new capi, @CH14_ 💙🤍💛 pic.twitter.com/gamt317QRV — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 14, 2022

En videos colgados en las redes sociales del club de Los Ángeles, se ve al adolescente con ropa de entrenamiento y siendo recibido tanto por el Chicharito, jugador franquicia del equipo, que le sonríe y hace sentir como en casa.

First day as a 𝕲 ✔️



A day Matvei will never forget. pic.twitter.com/Op3lJm4tRF— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 14, 2022

“Ven, ven con nosotros… ¿Estás nervioso?”, le expresa Javier Hernández a Matvei; a lo que él le responde: “Un poco”.

Ambos caminaron junto al resto de jugadores a los campos de entrenamientos ubicados en los alrededores del Dignity Health Sports Park, estadio del exitoso club.

Welcome to the 💙🤍💛



The #LAGalaxy sign Ukrainian refugee Matvei “Mathew” Mykhalevych as an honorary team member.



📰 https://t.co/Mc8l0KRsuz pic.twitter.com/zV50eKI6Ig— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 13, 2022

No se ofreció mayor información de Matvei Mykhalevych, otras de las víctimas de la cruenta invasión militar rusa a Ucrania, en donde miles han muerto y millones han sido obligados a dejar sus hogares.

El joven tuvo que huir de su país hace dos meses cuando estalló el conflicto en su país. Born in Ukraine, Matvei fled his home country due to the ongoing conflict in Ukraine—leaving with just a soccer ball.



He was forced to place his dream of becoming a pro soccer player on hold.



That dream came true after signing a one-day contract for the LA Galaxy. 💙🤍💛 pic.twitter.com/42VoiN29fl— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 13, 2022

El Galaxy en una presentación explicó que el jovencito firmó un contrato de un día, recibió su camiseta con el número 60 y entrenó con normalidad con el resto de jugadores. En la plantilla, además del Chicharito Hernández, se encuentran nombres propios como Douglas Costa, Samuel Grandsir y Víctor Vásquez, además de una importante camada de jóvenes salidos de las fuerzas básicas.

