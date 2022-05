Esto dijo Sebastián Yatra sobre la supuesta filtración de un video íntimo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de vivir los estragos de la supuesta filtración de un video íntimo, el cantante colombiano Sebastián Yatra salió a desmentir los rumores y negó rotundamente ser la persona que aparece en el polémico audiovisual.

Fue durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México que el intérprete de “Traicionera” y “Runaway” fue abordado por decenas de periodistas que no dudaron en cuestionarlo sobre la polémica que protagonizó durante los últimos días al ser confundido con un chico que aparece en un video íntimo.

Con la sinceridad y humor que lo caracteriza, Sebastián Yatra bromeó sobre su reacción al video: “Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, confesó sonrojado el joven de 27 años.

Además, destapó que su equipo llegó a recibir algunas amenazas a cambio de dinero para no publicar dicho material, a pesar de no ser él quien aparece frente a cámara.

“De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata”, narró el cantautor.

El oriundo de Medellín incluso reveló que nunca se ha grabado en la intimidad, por lo que puede esta seguro de no ser el individuo que aparece en el polémico audiovisual: “No, yo no me he grabado. Soy un tipo precavido”. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Sebastián Yatra finalizó su charla con los medios dando respuesta a las peticiones de sus fans por incursionar en la plataforma OnlyFans, conocida por la creación de contenido erótico por parte de sus usuarios: “Tengo que hacer uno”.

Te puede interesar:

VIDEO: Sebastián Yatra se conmueve hasta las lágrimas tras su actuación en los Premios Oscar 2022

Sebastián Yatra posa completamente desnudo en Instagram y las redes estallan

Sebastián Yatra asegura que jamás compraría un anillo tan caro como el de Belinda y Christian Nodal