La impactante transformación de Khloé Kardashian a través de los años

El apellido Kardashian es uno de los más conocidos a nivel mundial, pues cada una de las integrantes del denominado “clan” se han forjado una carrera que ha dado mucho de qué hablar. Tal ha sido el caso de Khloé Kardashian, quien a través de los años ha experimentado una transformación física que ha servido como inspiración para muchos.

La fundadora de “Good American” tiene 34 años y es la tercera hija que Kris Jenner tuvo con Robert Kardashian. Ser la hermana menor de Kourtney y Kim Kardashian le valió para ser el blanco de críticas por su apariencia.

Sin embargo, esto no hizo más que motivarla para centrarse en el ejercicio y hábitos de alimentación que le ayudaron a obtener un físico envidiable, así lo ha dejado saber en distintas entrevistas.

Kourtney and Khloé Kardashian. pic.twitter.com/eDZQ8TSWRy— Miss News (@MissNews5) May 9, 2022

“En mis veintes creo que era más gordita, me divorcié, creo que a los 29, y realmente necesitaba una salida”, dijo Khloe en una entrevista en The Drew Barrymore Show. “Acabo de ir al gimnasio, algo que es realmente religioso para mí…Es realmente mi forma de terapia y me siento tan realizada y ruda después del gimnasio”, añadió.

A pesar de mostrarse abierta a revelar sus “truquitos” de belleza, hay quienes aseguran que Khloé Kardashian también ha recurrido al bisturí para alcanzar la figura de infarto con la que cuenta.

Es a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 240 millones de seguidores, que los usuarios no han dejado pasar el notorio antes y después de la famosa, emitiendo todo tipo de opiniones sobre su aspecto, buenos y malos. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

