Jorge Ramos le pide a su colega de Despierta América: “Ayúdame, quiero entrevistar a Bad Bunny”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jorge Ramos fue entrevistado en un InstaLive por su joven colega, Jessica Rodríguez, la presentadora de ‘Despierta América’, en donde casi en una hora hablaron de todo, y el periodista de Univision Noticias le reveló cosas nunca antes dicha, pero lo que llamó la atención fue el pedido especial que le hizo.

¿Qué le pidió Ramos a Rodríguez? “Ayúdame Jessi, quiero entrevistar a Bad Bunny”… Por supuesto, la co-presentadora de ‘Despierta América’ quedó asombrada que el periodista, al que admira desde que llegó a Estados Unidos de su Venezuela natal, le estuviera haciendo este casi ruego público para tenerlo en ‘Algo Persona, con Jorge Ramos’ de VIX.

“Es difícil, creo que es un personaje interesantísimo, creo que una vez que vea lo que hemos hecho en ‘Algo Personal’ le va a interesar… Como no es mi mundo, como siempre hablo con políticos y presidentes, piensa que le voy a hablar de político”, le siguió diciendo Ramos.

Jessica, quien le compartió que a diferencia de él, ella fue una de las primeras en entrevistarlo cuando él comenzó a hacerse conocido, le dijo que la publicista le había confesado que lo que no le gusta al Conejo Malo es que le hagan pregunta superficiales.

“Bad Bunny, a través de Jessica, quiero hablar contigo, quiero sentarme una hora contigo, quiero entender cómo el artista más escuchado en el mundo, independientemente del idioma, ha entendido que incluso, a través del español, llega a todo el mundo”siguió diciendo el periodista de noticias de Univision.

Ramos, quien los domingos a las 10 Pm hora del Este presenta ‘Algo persona, con Jorge Ramos’ por VIX, le dijo que también le gustaría poder entrevistar a Rosalía, y al Papa Francisco, a quien le gustaría preguntarle si el cielo y el invierno existe. Recordemos que en más de una oportunidad el periodista mexicano ha manifestado que es ateo.

Jessica y Ramos hablaron de muchos temas en estos casi 50 minutos, confesaron sobre sus raíces, sus comienzos y el periodista le habló sobre lo que más orgullo le da a la hora de definirse como persona: ser padre de Paola, Nicolás, y ahora Carlota, la hija menor de su pareja Chiquinquirá Delgado con Daniel Sarcos.

“Me pudo definir como inmigrante, como periodista, como compañero de Chiqui, como papá de Paola y de Nicolás, y ahora también como papá de Carlota. Creo que el periodismo y la paternidad se parecen mucho, lo que requiere es que el 50% es que estés presente y ya has ganado muchísimo, puedes estar a miles de kilómetros y reportar está bien, pero si estás en el lugar ganas mucho, y como padre también. Eugenio Derbez (fue su primer programa de ‘Algo Personal’ para ViX) me decía algo muy importante, uno dice que hace mucho por sus hijos viajes, casas, compras, pero si estás ahí presente ganas mucho“, confesó Ramos.

Jessica Rodríguez la cara fresca de ‘Despierta América’.

Hablaron de un tema que pocas veces toca, su miedo al ridículo, su terror a salirse en una palabra de lo que considera debe decir, su poca posibilidad de ser espontáneo.

“Yo tengo una aversión al ridículo altísima, yo he tratado toda mi vida de evitar hacer el ridículo, ahora Luz María Doria, que es la jefa (productora ejecutiva de ‘Despierta América’ y de ‘Algo Personal’) me hizo hacer un Tik Tok. Uno siente que hace el ridículo, lo del TikTok me parece genial, siempre uno juega a cierta seriedad. García Márquez decía que uno tiene su vida pública que llevo de serio con corbata y todo eso, luego tienes una vida privada, y una vida íntima… Yo siempre llevo una vida pública seria, me cuido mucho de lo que digo y lo que no digo, creo que lo del TikTok rompo con eso, y todavía no me siento muy a gusto“, le confesó Ramos a Jessi.

¿A qué se refiere? A que en el episodio de este domingo de ‘Algo Personal con Jorge Ramos’, se verá una entrevista con Yuri, donde la cantante revelará hechos muy dolorosos, cantará con Mariachis y hasta ¡hará un TikTok con Jorge Ramos! el primero en la vida del periodista.

Y en cuanto al ‘ridículo’ versus la espontaneidad, el presentador de Univision Noticias, le confesó a Jessi Roríguez, cuánto admira en ella algo con lo que él aún lidia.

“Para ti es muy fácil soltarse y lo haces de maravillas, porque soltarse es lo más difícil del mundo. Me recuerda a uno de mi primeros productores que me decía que la naturalidad es lo más difícil de esta profesión, porque estamos en un medio totalmente artificial… Aflojarse es muy fácil decirlo, llevo treinta y tantos años sin aflojarme, cuidando cada palabra para que la gente te crea, si la gente no te cree como periodista no sirve absolutamente nada…En las redes sociales nos acusan de mil cosas pero siguen aquí pegados”.

Hablaron de la falta de festejos y regalos en su infancia ya que eran muchos y poco el dinero, y la entrevista finalizó con una sorpresa que le tenía Jessi a Ramos, que fue más la pregunta que no supo cómo responder por su terror a caer en ‘chismes’ que por su falta de apertura.

Se trata de su pareja Chiqui Delgado quien le mandó a preguntar: “¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de mí cuando me viste?”.

¿Qué respondió el periodista? “Que me encantó… Cambió mi vida”. Y pese a que Jessi trató de sacarle más letra, en esta respuesta a una pregunta que ni siquiera era suya, sino de la mujer con la que duerme todas las noches, no lo consiguió.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE JESSI RODRÍGUEZ A JORGE RAMOS EN VIDEO:

NO TE PIERDA ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Jorge Ramos vio el estreno de su show ‘Algo Personal’ en VIX de una manera íntima: “En la cama con Chiqui”

•Jorge Ramos: Impactante momento cuando llega a la frontera de Ucrania

•Jessica Rodríguez: De pasante en Univision a conducir ‘Despierta América’