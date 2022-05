Ivonne Montero rompe en llanto al hablar de los problemas de salud con los que nació su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

‘La Casa de Los Famosos 2’ está sacando el lado poco conocido de 17 celebridades, una de ellas la actriz mexicana Ivonne Montero, quien rompió en llanto al hablar de la compleja anomalía con la que nació su hija Antonella.

Las celebridades siguen dando mucho de qué hablar durante la segunda temporada del reality de Telemundo, ‘La Casa De Los Famosos’, en donde también han compartido algunas situaciones dolorosas de su vida; este es el caso de la actriz Ivonne Montero, quien durante una charla con sus compañeros recordó los problemas de salud que enfrento su hija Antonella desde el día en que nació y por el que incluso ha tenido que enfrentar una complicada cirugía por la que llegó a pensar lo peor.

Según lo relató la actriz, su hija nació con una anomalía compleja, la cual la llevó a pasar dos meses de manera continua en un hospital, donde esperaba sentada en las bancas hasta que los médicos le dieran informes sobre su pequeña.

“Ella entró a su primera cirugía a los 9 meses, le abrieron y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria“, dijo.

A nueve años del nacimiento de su primogénita, para Montero es increíble todo lo que ha logrado superar Antonella, a quien considera es toda una guerrera por la forma en que se debatió entre la vida y la muerte.

“Yo una vez se lo dije: ‘Mami tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte y la venciste‘. Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirles a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: ‘No me la quites’“, recordó la actriz entre lágrimas.

Aunque la pequeña actualmente hace una vida casi normal en la que va a la escuela y hace lo propio de un niño de su edad, en unos meses tendrá que someterse a nuevos estudios para que los médicos determinen si ya es candidata para una nueva cirugía en la que tendrán que corregirle la anomalía con la que nació y que también explicó en qué consiste.

“Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón. Pero en el momento en que agrandaron la arteria pulmonar las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran dentro, le quedaron cortas, entonces tiene un soplo, pero tiene un soplo fuerte y eso es lo que tienen que corregirle ahora“, detalló.

Ivonne también confesó que admira profundamente a su hija, pues a pesar de las complicaciones que afronta, es una niña invencible.

“Antonella es enérgica a morir, tiene una energía… no la paras con nada. Es súper parlanchina, es súper inteligente, es muy chistosilla, es muy linda niña“, agregó la orgullosa mamá.

Finalmente se refirió al quiste que Antonella tiene en la nariz, el cual no significa ningún problema, pues aunque es superficial y le ha propuesto arreglarlo, la niña se ha negado argumentando que está bien así. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

