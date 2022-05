Christian Nodal se cansó: Compartió conversación donde Belinda le pide dinero para ella y sus padres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A tres meses de haber terminado con Belinda, Christian Nodal se cansó de las indirectas, de la supuesta actitud de víctima de su ex, y a un día que la madre de ella aplaudiera que lo tildaran de ‘naco’ dijo ‘basta’.

¿Cómo? Contó la historia de su lado, y compartió la última conversación que sostuvo con Belinda antes de decidir terminar con los dos años de noviazgo con compromiso y sueños de boda incluidos.

¿Qué dice la conversación? En un monólogo de Beli donde ella le pide dinero para ella y sus padres:

“Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?“, comienza diciendo.

Ocho minutos después, sigue ya en otro tono… “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida“, concluye.

Es decir, termina lo que compartió Nodal en la mañana del miércoles 18 de abril, pero no termina ahí una conversación en la que, según pudimos saber, le siguió reclamando, y fue cuando él habría terminado con la relación, aunque nos dicen que ella le habría pedido que se esperara hasta el 14 de febrero para no arruinar su imagen en el día de los enamorados.

Esta conversación de Whatsapp que, como deja ver la fotografía se tienen bloqueados, venía acompañada de un escrito de parte de Christian Nodal que revela mucho más allá.

¿Qué dijo en Twitter?

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”, ¿qué quiso decir? Lo que hasta la propia Belinda ha compartido en alguna oportunidad, y que seguro fue tema de pareja más de una vez, el hecho de que el mal manejo que habrían hecho sus padres de la carrera de la española-mexicana la haya no solo hecho perder todo lo ganado, sino adquirir una deuda impositiva en México, que no los llevó a la cárcel porque el presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador se la perdonó.

“Déjenme en paz, estoy sanando“, prosigue diciendo el Tweet de Nodal. ¿De qué habla? Pues de que esta habría sido una relación tóxica de principio a fin, donde se habría desenfocado de su carrera, y se habría volcado a ciertos vicios como el alcohol y el tabaco, ambos ha dejado hasta el momento.

“Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí… Cuando me cansé de dar se acabó“, termina el escrito de Nodal. ¿Qué quiso decir? Que todo lo que estaría viviendo ella, gran parte es por la inversión que habría hecho su ex en su carrera, en su vida, y que, como muestra en la conversación de chat, se terminó cuando le habría dejado de dar dinero.

¿Qué lo cansó a Nodal?

Este otro Tweet donde Belinda Shull, madre de Beli, aplaude que llamen ‘naco’ a su ex yerno. Y no es la primera vez que a señora arroja indirectas hacia Nodal y su familia, pero esta vez el cantante decidió mostrar pruebas de como el ‘supuesto naco’ los mantenía a todos.

Esto promete no quedar aquí, Belinda y su familia estarían preparando una declaración para compartir con la prensa y el público.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Christian Nodal confirma que terminó con Belinda

•Mamá de Belinda aplaude que le digan naco a Christian Nodal

•Christian Nodal llega a Honduras ¡con una nueva conquista!