La misión Solar Orbiter revela una mirada nunca antes vista de nuestro Sol

Poderosas erupciones, increíbles vistas de los polos solares y un curioso “erizo” solar se encuentran entre el conjunto de espectaculares imágenes, películas y datos obtenidos por Solar Orbiter en su primera aproximación al Sol.

El pasado 26 de marzo esta misión europea cumplió uno de sus hitos al acercarse a solo 48,000,000 de kilómetros de la estrella, un momento que registró con sus diez instrumentos y cámaras de observación.

Meet some of our world-class team behind the latest @esasolarorbiter release as they see the mission’s closest images of our #Sun for the first time 🤩

📽 Watch full story here 👉https://t.co/CpQNP5X7EP#WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/a9K27mRDkL

— ESA (@esa) May 18, 2022