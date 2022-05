Maye, madre de Elon Musk, posa en traje de bajo para Sports Illustrated a sus 74 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya revuelo causó la madre del multimillonario Elon Musk, Maye Musk, luego de salir a la luz su portada para la revista Sports Illustrated, donde además de impresionar con su sonrisa, dio una cátedra de seguridad al mostrarse con traje de baño a sus 74 años de edad.

Fue a través de redes sociales donde se reveló la despampanante portada que la supermodelo y experta en nutrición protagoniza. Y es que la famosa luce espectacular en diferentes trajes de bajo, entre ellos, uno de la firma Maygel Coronel de varios colores y holanes que resaltó sus atributos.

Para la entrevista, Maye Musk se dijo agradecida con Sports Illustrated por darle la oportunidad de representar a las mujeres maduras, así como promover un mensaje de amor propio que resuene por todo lo alto.

“Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca. Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres“, precisó.

Cabe recalcar que si bien esta no es la primera vez que la madre de Elon Musk se muestra con poca ropa, esta portada fue su debut como modelo en una revista caracterizada por sesiones en traje de baño, algo que nunca pensó que sucedería.

“Nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo. Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox. Y para un niño de 70 años lo estoy haciendo bien“, dijo hace varios meses al periódico The Guardian. View this post on Instagram A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

No podemos dejar pasar desapercibido que Maye Musk se ha forjado un nombre en la industria del modelaje de la mano de algunas de las marcas de lujo más reconocidas. A lo largo de su trayectoria, ha desfilado en los catwalks de Dolce & Gabbana, Tiffany & Co. y hasta tiendas minoristas como Target.

