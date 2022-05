VIDEO: Yailin La Más Viral dedica sensual baile a Anuel AA mientras le llueven billetes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Anuel AA y su novia, Yailin La Más Viral, causan revuelo a donde quiera que vayan y su más reciente hazaña ocurrió en una discoteca, sitio donde la influencer no solo interpretó su nueva canción, también le dedicó un atrevido baile al rapero que dejó con la boca abierta a más de uno. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de diversas fotografías y videos el público fue partícipe de la alocada salida que el intérprete de “China” y su prometida vivieron el pasado fin de semana, misma que estuvo llena de música, diversión y hasta una lluvia de billetes.

Dentro de los audiovisuales se aprecia a Yailin seducir a Anuel AA mientras mueve las caderas al estilo del ya conocido ‘twerking’ y una lluvia de billetes, gritos y aplausos ocurre a su alrededor.

Y es que la influencer no solo dejó con la boca abierta a los asistentes gracias a sus sensuales pasos de baile, sino por su despampanante figura de reloj de arena, enfundada en un ajustado conjunto de látex en color rojo.

Yailin La más Viral vía Instagram. pic.twitter.com/bOz1ocpVrJ — Miss News (@MissNews5) May 18, 2022

Por su parte, el puertorriqueño permanece sentado en la cima de un mueble de la discoteca mientras su amada lo deleita con su baile.

Cabe recalcar que además del espectáculo que brindó con sus movimientos, Yailin La Más Viral también se subió al escenario del recinto a interpretar su más reciente sencillo, “Quiere que llame”, tema donde comparte créditos con Jon Z, el dominio y Feloma.

“Me gusta cómo me complace, no importa la hora, no importa el lugar, yo solo quiero que él pase. Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo“, dice Yailin en la pieza musical que parece está dedicada a Karol G y que generó revuelo en redes sociales.

