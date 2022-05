Carmen Villalobos revela la verdadera razón por la que ya no la han visto con su esposo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de los rumores de una posible ruptura entre la actriz Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo, la colombiana decidió romper el silencio y destapar el motivo por el que ya no se les ha visto juntos en redes sociales. ¡Checa los detalles aquí!

En entrevista con MezcalTV, la antagonista de “Café con Aroma de Mujer” se sinceró sobre los rumores que han azotado sobre su matrimonio desde hace varios meses. Y es que se ha llegado a especular sobre una posible separación debido a su “desapego” en redes sociales.

De acuerdo a Carmen Villalobos, la razón es menos extremista de lo que parece, pues solo se trata de una medida para proteger sus carreras: “Ahí estamos. Lo que pasa es que claro cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público es un poquito como raro ya no vernos”, dijo.

“Fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos“, precisó la histrionisa.

Aunado a esto, Villalobos informó que otra razón es su apretada agenda. Añadió que Sebastián está enfocado en sus proyectos profesionales, mientras que ella se mantiene entregada a las grabaciones de la nueva versión del melodrama “Hasta que la plata nos separe”.

“Él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación (…) Y yo estoy a full con la novela que no me da tiempo de nada”, finalizó. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en 2007 en la telenovela “Nadie es eterno en el mundo”; sin embargo, fue dos años después que decidieron darle una oportunidad al amor e iniciar un noviazgo.

En octubre del 2019, tan solo 11 años después de iniciar su romance, la pareja se juró amor eterno frente al altar y en compañía de sus seres queridos, y a pesar de los rumores, todo parece indicar que continúan tan enamorados como el primer día.

