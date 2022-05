Conoce a Guillermo Pfening, el actor que acompañó a Belinda tras controversia con Christian Nodal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que Belinda subió una historia de Instagram junto a Guillermo Pfening, se han generado muchas preguntas sobre quién es este actor argentino que acompaña a la actriz en medio de la polémica generado por la filtración de una conversación con su ex novio Christian Nodal.

Tanto Pfening como la cantante de “Luz sin gravedad” aparecen juntos en la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”, sobre un grupo de jóvenes que termino en medio de una sociedad secreta después de ser invitados a una fiesta en una isla “supuestamente” desierta. Sin embargo, el trabajo del actor argentino, tal vez no es tan conocido por lo que te diremos más sobre su vida.

Pfening nació el 9 de diciembre de 1978 en Córdoba, Argentina, según su perfil de IMDb. Adicionalmente, el sitio de Paula Aisenberg, representante artística, menciona que el actor estudió Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires y Formación actoral con Raúl Serrano y Guillermo Angeleri.

Empezó su carrera en la película del director Héctor Babenco “Corazón iluminado”, lanzada en 1998 y al año siguiente pasó a estar en la pantalla chica, cuando le dio vida al personaje de Facundo Toledo en la telenovela “Campeones de la vida”.

Durante varios años siguió trabajando en película como “Rodrigo, la película” (2001), El resultado del amor (2007), Belgrano (2010), El patrón: radiografía de un crimen (2015) y “El bosque de los perros” (2019). Otros de sus trabajos destacados es “Nadie nos mira” (2017), por el que recibió el premio al mejor actor del Tribeca Film Festival y en el Festival Iberoamericano de Cine de Ceará.

En una entrevista con el canal de Youtube Cinéfilo Americano, Pfening contó cómo llego a España: “El desembarco se dio en 2019 para hacer ‘Foodie Love’, una serie HBO de Isabel Coixet. Ella me había visto una película que hice en Nueva York que se llama Nadie nos mira, ella fue la coproductora, y cuando la vio me convocó para hacer ‘Foodie Love’. A partir de ahí conseguí un agente en España e hice ‘El practicante’, película que protagoniza Mario Casas. Y a partir de ahí fue que me llamaron para hacer la primera temporada de ‘Bienvenidos a Edén'”.

En ella también habló de cómo era la energía en el set de la serie de Netflix en la que interpreta a Erik, fundador de la Fundación Edén: “También en algún momento al ser ellos tan jóvenes, un poco fui el contenedor de varias situaciones, un poco el cuidador, pero siempre nos divertimos muchísimos y trabajamos muy bien, muy buenos actores”. View this post on Instagram A post shared by Acceso Total NY (@accesototalny)

El rumor sobre el romance entre Guillermo Pfening y Belinda se debe a las imágenes que ha compartido la actriz en su Instagram, entre las que se encuentra un video con un corazón, lo cual llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, no fue la única pues el actor también publica una foto de la actriz viendo el mar con la frase “¡Vola alto como vos sabes!”.

