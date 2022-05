¿Controladora? Maquillista de Belinda revela cómo es la mamá de la cantante

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Belinda y su madre se encuentran en el ojo del huracán luego de que el ex de la cantante, Christian Nodal, las expusiera por presuntamente “exprimirlo” monetariamente. Y, aunque las famosas han decidido mantener bajo perfil, nuevamente se han vuelto el tema de conversación por las declaraciones emitidas por una ex maquillista, donde comparte su experiencia junto a ellas.

Justo cuando la ruptura de Belinda y Christian Nodal dejaba de ser el tema de conversación, una nueva polémica surgió en Twitter gracias a un tuir compartido por el famoso. En él, evidenció una reciente indirecta emitida por la madre de su ex pareja, y le respondió con un contundente mensaje.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió Nodal junto a una captura de pantalla donde se lee a Belinda presuntamente pidiéndole dinero.

Ahora, aunado a este escándalo se presenta un video en el que una maquillista habló sobre su experiencia trabajando junto a la protagonista de “Bienvenidos a Edén” y su madre, Belinda Schull.

En el audiovisual compartido a través de Tik Tok se escucha a la experta en maquillaje relatar lo ocurrido durante un evento en el que le tocó colaborar. Reveló que aunque ella pensaba que sería Belinda quien tomaría todas las decisiones, fue su mamá quien se encargó de aprobar o rechazar todo. @gabophotobox #belinda #storytime #parati #foryou ♬ sonido original – Photobox

“La idea era que todas la modelos tuvieran como la onda de Belinda, con la piel como de pequitas… En eso, se empieza a escuchar como cuando llegaba ‘Miranda’ a su oficina (como el personaje de El diablo viste a la moda) y todos empiezan ‘ya llegó, ya está aquí, mamá Beli, mamá Beli’, en mi cabeza era que había llegado Belinda, pero no, la que había llegado era su mamá”, detalló el usuario GaboPhotoBox. @gabophotobox #belinda #storytime #kristalsilva #parati #foryou #fypシ PARTE 2 #parte2 ♬ sonido original – Photobox

“La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’… yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá“, concluyó la maquillista.

