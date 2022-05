Excursionista de Arizona es hallado muerto y su perro estuvo a su lado hasta el final pese a no tener comida o agua

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un excursionista que había desaparecido fue hallado muerto, con su perro vivo y acostado junto a él, en un bosque espinado en el centro norte de Arizona, tras cinco días de denunciar que estaba perdido, informó la oficina del sheriff del condado de Yavapai.

Los rescatistas hallaron el cadáver de Donald Hayes, de 74 años, originario Prescott Valley, cerca de Mingus Mountain luego de que pasaran seis días de búsqueda.

El hombre había llamado a su esposa para que pedirle que informara a la policía que se había perdido, lo que inició seis días de búsqueda por tierra y aire, informaron los funcionarios.

Se le había aconsejado a excursionista que se quedara donde estaba para esperar ser rescatado. “Desafortunadamente, la víctima decidió no seguir el consejo y trató de encontrar la salida, lo que provocó que se perdiera más en el bosque”.

La zona escarpada donde se halló el cadáver de Hayes era difícil de alcanzar para los rescatistas, pero finalmente lo lograron.

El hombre llevó a su perro, Ranger, de raza labrador, de color blanco y negro con él a la excursión, tras ser hallado el cuerpo, fue trasladado a un hospital veterinario para recibir tratamiento por deshidratación y desnutrición antes de ser devuelto a la esposa de Hayes, informó la representante del alguacil, Kristin Greene.

No se sabía con certeza en que condición estaba la mascota, pero el perro adulto “estaba probablemente deshidratado y desnutrido”.

Ranger, the Labrador mix, stayed with owner Donald Hayes to the bitter end https://t.co/wZVq7SKtgT — Sky News (@SkyNews) May 20, 2022

Hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte de Hayes.

El hombre y su perro fueron encontrados a seis millas aproximadamente en línea recta de un sendero, pero a más del doble de distancia de caminata debido a las condiciones escabrosas del terreno, dijo la vocera. “Definitivamente, estaba muy, muy lejos de la civilización”.

Los rescatistas se movilizaron con equipos de tierra de cuatro condados y un helicóptero de la policía estatal.

“Agradezco a todos los equipos de búsqueda y rescate de voluntarios y otros que dieron su tiempo durante seis días para localizar a la víctima y traerlo a casa”, dijo el alguacil David Rhodes. “Nuestros buscadores utilizaron todas las herramientas a su disposición para encontrar al Sr. Hayes y nunca se dieron por vencidos”. Dog stays by owners body for 6 days on Arizona mountain.

The remains of Donald Hayes, 74, were discovered in a rugged area of Mingus Mountain.

His dog, Ranger, was found right next to him.

Ranger needed emergency treatment & was extremely dehydrated @12News @JoshSandersTV pic.twitter.com/lJW7us8IDK— Scott McDonnell (@ScottMcDonnell_) May 20, 2022

