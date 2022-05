¿Orbelín Pineda fracasó en España? El mexicano está valorado como uno de los peores fichajes del fútbol español

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol de España se ha convertido en una difícil prueba para los futbolistas mexicanos. José Juan Macías no pudo en el Getafe, Diego Lainez está próximo a irse del Real Betis y Orbelín Pineda no ha tenido las oportunidades necesarias para demostrar su valía. El ex jugador de Cruz Azul pasó de ser una de las estrellas de la Liga MX a ser valorado como uno de los peores fichajes de LaLiga.

Desde que Pineda aterrizó en suelo español, su entrenador Eduardo “Chachó” Coudet no le ha depositado la confianza que merece. El mexicano fichó por el Celta de Vigo durante el mes de enero y hasta la fecha su participación ha sido casi nula en el equipo.

Ya han pasado cinco meses desde que el ex jugador de Cruz Azul fichó por el conjunto español. Desde entonces, el mexicano solo ha jugado 73 minutos. Sin duda alguna, esta es una cifra más que preocupante para un futbolista que venía siendo titular indiscutible en el torneo azteca.

Todas estas circunstancias, además de tener firmado un extenso contrato hasta 2027, conducen a que Pineda se marche cedido del club y entre sus posibilidades está un posible retorno al fútbol mexicano.

Pineda, de los peores fichajes de España

El mediocampista mexicano ha tenido una escasa participación en los partidos del Celta de Vigo. En el mercado invernal llegaron 41 jugadores y sólo dos de ellos tienen peores registros que el azteca: Daniel Wass (45 minutos con el Atlético de Madrid) y Gastón Álvarez (sin debutar con el Getafe).

En este sentido, Wass, Álvarez y Pineda son los únicos tres futbolistas que no han sido capaces de sumar más de 100 minutos jugados en la temporada. View this post on Instagram A post shared by RC Celta (@rccelta)

