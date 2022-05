Periodista Tomás Roncero arremete contra Mbappé por no fichar con el Real Madrid: “Siempre será un perdedor a partir de ahora”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este sábado se dio a conocer la noticia de que el astro francés Kylian Mbappé no firmará con el Real Madrid y que por el contrario seguirá con el PSG hasta el 2025. La decisión de la joven estrella no cayó bien en el entorno del Real Madrid, siendo el periodista español Tomás Roncero uno de los que más calientes se mostró.

En un video publicado en el canal de YouTube de AS, el comunicador arremetió contra el delantero de 23 años. “Mbappé ha dado a conocer que entre los sueños de un niño y la cartera prefiere la cartera”, afirmó el periodista español y conocido como uno de los más apasionados hinchas del Real Madrid. De igual manera aseguró que desde este momento el atacante francés sería un perdedor en lo que le resta de carrera. “Siempre será un perdedor de ahora en adelante”, señaló.

“Bienvenido al club de los jugadores millonarios pero que son unos perdedores genéticos emocionales. Yo pensé que tu no lo eras pero me equivoqué”, arremetió el comunicador español. No obstante calificó a Mbappé como un jugador de estado, que se encuentra en un club donde “se vale todo”.

Para Tomás Roncero, Kylian Mbappé perdió la oportunidad de ser feliz y de cumplir el sueño de su niñez que era el de vestir la camiseta del Real Madrid.

“Mbappé no será más grande que Platini ni que Zidane”

Los adjetivos calificativos de Tomás Roncero para Kylian Mbappé no pararon, en sus palabras transmitidas por el canal de YouTube de AS aseguró que lo único que acumularía sería dinero, y que jamás iba a ser tan grande como Platini ni como Zinedine Zidane. “Platini tiene más cosas de las que has ganado y ni hablar de Zidane que tiene mil veces más cosas que tú. Ellos tuvieron la valentía de pasar la frontera. Ambos se convirtieron en una leyenda”.

No obstante, se atrevió a predecir que Mbappé no ganaría nada fuera de Francia. Cabe destacar que Mbappé ya a sus 23 años tiene una Copa del Mundo obtenida en Rusia 2018.

Reacción de Mbappé

Luego de su renovación, Kylian Mbappé dio sus primeras palabras: “Estoy feliz de quedarme aquí, en este club, en mi ciudad. Estoy muy contento y espero seguir ganando títulos en este club. Muchas gracias a todos”, dijo la estrella francesa que seguirá al lado de Messi, esperando reivindicarse en la próxima campaña y así darle su primera Champions al PSG.

A pesar de las reacciones negativas del entorno madridista, Mbappé celebró su renovación con la fanaticada del PSG. Los hinchas celebraron más la renovación del atacante francés que el mismo título de La Ligue 1.

¡¡GOOOL DEL PSG!! ¿¿QUIÉN MÁS?? ¡¡SÍ, KYLIAN MBAPPÉ!! ¡¡EL DÍA DE LA CONFIRMACIÓN DE SU CONTINUIDAD SE APUNTÓ OTRO GOL!! ¡¡LA ASISTENCIA FUE DE DI MARÍA, QUIEN HOY SE DESPIDE!! ¡¡LA LOCURA EN EL PARC DES PRINCES!! ¡¡SÁBADO DE ENSUEÑO EN PARÍS!! pic.twitter.com/hkyww7dtwq— Invictos (@InvictosSomos) May 21, 2022

