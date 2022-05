¿Renunciará “El Piojo” Herrera? En la Liga MX ya hay un antecedente de un DT que dejó su puesto por poner una alineación indebida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante el partido entre Tigres y Atlas sucedió algo poco común: una alineación indebida, de la cual el principal responsable es el DT, quien coloca a los jugadores en el campo, en este caso Miguel Herrera.

El “Piojo” y Tigres infringieron el reglamento de la Liga MX, al meter a 9 jugadores “no formados en México”, cuando el artículo 48 sólo permite a 8 en el campo, por lo que aunque Tigres hubiera accedido a la final, lo más probable es que hubieran derrotados en la mesa, dándole el boleto al Atlas.

Por ello, Miguel Herrera está en el ojo del huracán, ya que un DT de primera división no puede permitirse una distracción semejante; sin embargo, no es el primero al que le sucede, de hecho, hay un antecedente medianamente fresco sobre un caso similar: el de Miguel Mejía Barón con Pumas.

Hace 21 años, el entonces DT de los universitarios metió al campo, durante casi 10 minutos, a 5 jugadores extranjeros: Julio César Yegros, Joao Batista, Leandro Augusto, Mauricio Donoso y Alejandro Glaría, cuando el límite establecido era de 4. Y aún así, los Pumas cayeron 2-1 contra Atlante.

Sin embargo, en aquel entonces, en cuanto se dio cuenta de su error, Mejía Barón no puso excusas, asumió su responsabilidad y puso sobre la mesa de la directiva su renuncia con carácter de irrevocable, por lo que fue la manera en que se despidió del conjunto del Pedregal. La pregunta ahora es: ¿Miguel Herrera hará lo mismo?

Por lo pronto, lo único que ha declarado “El Piojo” es que no se dio cuenta del error por pensar en la remontada que, en ese momento, aún tenían que dar.

“Error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo me dijo que ya no podía más por un golpe, no me di cuenta. La responsabilidad es completamente mía”, dijo en conferencia de prensa al término del encuentro, pero sobre una posible renuncia no mencionó nada.

Recuerdo perfectamente ese partido porque yo fui a cubrirlo y me di cuenta desde el palco de prensa.



Al terminar el juego me dirigí con el cuerpo arbitral y al preguntarles sobre lo ocurrido les desapareció la sonrisa.



¡Lástima que en esos ayeres no existieran los smartphones! pic.twitter.com/qxziOcn7ja— Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) May 22, 2022

