Atraviesa una sequía goleadora: La terrible estadística de ‘Chicharito’ que ratifica la decisión del ‘Tata’ Martino de no convocarlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Javier Hernández sigue viviendo un momento complicado de cara al arco. Y es que con la derrota ante Houston Dynamo el mexicano sumó un partido más sin poder anotar, enfilando siete juegos de forma consecutiva sin poder batir las redes y dándole la razón a Gerardo Martino al no convocarlo.

El conjunto angelino volvió a caer, esta vez por goleada, Ante un Houston Dynamo que se vio muy superior. En tal sentido LA Galaxy también enfiló una serie de malos resultados, hilando tres partidos sin poder ganar, con dos derrotas y un empate.

Javier 'Chicharito' Hernández encadenó este domingo su séptimo partido sin anotar en la #MLS y el #Galaxy cayó 0-3 en casa ante el #Dynamo, a falta de tres días para el derbi en Copa de Estados Unidos contra #LAFC, líder del Oeste.#MN https://t.co/SfZSc1Lay6 — Espacio Deportivo مساحة رياضية (@e_deportivo) May 23, 2022

Por su parte, el mexicano Javier Hernández, que inició desde el banquillo, no estuvo fino y se fue sin poder anotar por séptimo partido consecutivo en la MLS y por octavo consecutivo tomando en cuenta la US Open Cup ratificando así su mal momento.

El último gol que anotó ‘Chicharito’ lo convirtió hace más de un mes, en el derby ante LAFC, en donde LA Galaxy se impusieron 2-1. Dicho juego se disputó el 9 de abril, por lo que llama la atención la situación del delantero mexicano, que incluso perdió la titularidad.

Vela prendida: Capitán aurinegro no anotaba desde el 20 de marzo hasta hace unos días. Ahora, anda en vena y nadie lo mueve del #LAFC



Mecha mojada: "Chicharito" no anota desde el 9 de abril. Un sinfín de minutos, y semanas sin gol. Otra se sus malas rachas #LAGalaxy pic.twitter.com/y2fXHyqQ5a— The LA Vox (@TheLaVox) May 23, 2022

En el partido contra el Houston Dynamo, Hernández inició el partido desde la banca por decisión técnica, pero se espera que el próximo miércoles, en el partido contra LAFC de la US Open Cup, el mexicano parta como titular.

Tras sumar ocho partidos de forma consecutiva sin poder anotar ¿Fue o no fue una decisión correcta la de Gerardo Martino al no convocar a Javier Hernández? Si bien es cierto, que no fue llamado cuando estuvo anotando de manera consecutiva, es importante recordar que México sufrió para anotar goles, por lo que la realidad de Hernández no es la más óptima para convencer al estratega argentino. 🚨OFICIAL. Convocatoria de México🇲🇽 para los duelos ante Uruguay🇺🇾, Nigeria🇳🇬 y los duelos de la CONCACAF Nations League.



👉Hirving Lozano es la gran ausencia del 'Tri'.

👉Marcelo Flores y Diego Lainez son dos nombres a dar un paso al frente en estos duelos. pic.twitter.com/hpfPfX54LS— Express Futbol (@ExpressFutbolCL) May 18, 2022

Chicharito y Carlos Vela esperan revertir la mala racha de sus equipos en la MLS

El Chicharito Hernández contundente sobre su ausencia de El Tri: “Ya me hubiera retirado, así de fácil”; en entrevista con Jorge Ramos