El Chicharito Hernández reitera que “hace todo lo posible” y “de corazón” para regresar a El Tri, en entrevista con Jorge Ramos

El pésimo rendimiento de cara al arco de El Tri ha sido un constante debate en la afición mexicana que cuestiona cada vez más a Gerardo ‘Tata’ Martino por no convocar a un delantero de gran nivel como lo es Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El atacante de 33 años ha sido respetuoso con la decisión del técnico argentino de ningunearlo en las convocatorias de la selección mexicana y expuso su punto en una amena y distendida conversación con Jorge Ramos en su programa Algo Personal, producido por ViX y que se transmitirá este domingo.

Con su irreverente estilo de conversación, Ramos le extendió al Chicharito su deseo de verlo en el Mundial de Qatar 2022 a lo que el mexicano declaró que se esfuerza para que lo tomen en cuenta.

“De todo corazón te digo, estoy haciendo todo lo posible dentro y fuera del campo, hacer lo que me corresponde (…) para a lo mejor tener una oportunidad” Chicharito Hernández

En caso de que Martino reconsidere y lo llame a la selección mayor, el tapatío podría jugar su cuarto mundial, tras Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Si yo no quisiera estar en la selección me hubiera retirado, es muy fácil; si no quisiera estar en la selección yo ya hubiera terminado este ciclo, me hubiera retirado y hubiera dejado todo en paz”, sentenció.

Y agregó la figura del LA Galaxy: “Aquí ¿qué quieres? ¿Qué se hagan las cosas como tú quieres o quieres que México gane aunque, aunque como tú quieres, no se está dando?”.

Malos momentos para Javier Hernández: lo que las cámaras y redes sociales no muestran del Chicharito

En la primera parte de su conversación con el experimentado periodista mexicano Jorge Ramos, el Chicharito Hernández confesó su enorme dolor los últimos años por estar lejos de sus hijos, fruto de su matrimonio y posterior divorcio de Sarah Kohan, quien lo ha acusado de ser un mal padre.

Llevado por la emoción y mostrando su lado más humano, el atacante no pudo evitar quebrarse y contener las lágrimas: manifiesta que sus hijos son lo más importante en su vida.

“Porque hay cosas que a lo mejor se van a quedar ahí que mis hijos pueden ver en un futuro. Entonces debo ser muy delicado en ese aspecto y debo tener mucho respeto y a final de cuentas uno nunca sabe si se tiene que postear o no se tiene que postear”, expresó Chicharito a Ramos en el vestidor del LA Galaxy.

“No he querido victimizarme, no he querido buscar empatía… no lo he mostrado, pero sí, han sido dos años muy complicados de mi vida, de los más complicados, pero complicadísimos y no he querido postear nada de eso”

Fue en ese momento en que las lágrimas comenzaron a inundar los ojos del goleador que muestra otro rostro con sus 5.5 millones de seguidores en Instagram y casi 9M en Twitter.

El programa Algo Personal con Jorge Ramos se transmite por streaming los domingos a las 10 pm Este por ViX

Un adelanto de mi entrevista con el “Chicharito” Hernández. Hablamos de su familia y de por qué el máximo goleador de la selección mexicana (todavía) no ha sido convocado para el Mundial. ¿De quién es esa decisión?

Este es un ⁦@CH14_⁩ distinto.

Solo x ViX este domingo pic.twitter.com/mF8Pv12iHp— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) May 20, 2022

