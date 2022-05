Entre lágrimas, Chicharito Hernández revela enorme dolor por estar lejos de sus hijos en entrevista con Jorge Ramos

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras los aficionados al fútbol y en particular los mexicanos debaten sobre si Javier Hernández debe ser llamado o no a la selección mexicana de fútbol para poder jugar en otra Copa del Mundo, el histórico “Chicharito” mostró su lado más humano al quebrarse por la emoción mientras hablaba acerca de sus hijos durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos.

Durante la entrevista producida por ViX que se transmitirá este domingo, Ramos le preguntó a Hernández sobre sus publicaciones en redes sociales con relación a Noah y Nala, sus pequeños hijos a quienes no puede tener cerca luego de que el futbolista tapatío se separó de Sarah Kohan, quien lo ha acusado de ser un mal padre.

Hernández explicó que ha decidido mantenerse al margen de las polémicas en las redes sociales para proteger a sus hijos.

“Porque hay cosas que a lo mejor se van a quedar ahí que mis hijos pueden ver en un futuro. Entonces debo ser muy delicado en ese aspecto y debo tener mucho respeto y a final de cuentas uno nunca sabe si se tiene que postear o no se tiene que postear”, le dijo “Chicharito” a Ramos en el vestidor del LA Galaxy.

“No he querido victimizarme, no he querido buscar empatía… no lo he motrado, pero sí, han sido dos años muy complicados de mi vida, de los más complicados, pero complicadísimos y no he querido postear nada de eso”.

Fue en ese momento en que las lágrimas comenzaron a inundar los ojos del hombre que el 1 de junio cumplirá 34 años de edad.

“Y he decidido mantenerlo así y pagar las consecuencias que hasta mucha gente ha dicho y ha hablado que soy mal padre cuando no tienen ni idea porque pues no he posteado yo nada, entonces ¿cómo van a saber que soy un buen padre o un mal padre? Pero lo he hecho de verdad… que lo he hecho por ellos”.

Cuando el entrevistador le preguntó sobre el dolor que ha sentido, “Chicharito” se quebró.

“Uff. He experimentado mucho dolor, sí, mucho…”, dijo. “Sí son los dos seres que más amo en mi vida”.

Hace varias semanas Hernández dedicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram a sus hijos. Noah tenía en ese momento 2 años de edad y Nala 1.

Chicharito: “Si yo no quisiera estar en la selección me hubiera retirado”

Jorge Ramos, gentilmente, no insistió en el tema familiar y empezó a hablar de fútbol, donde “Chicharito” ha sido un tema de gran polémica a lo largo de meses al no ser tomado en cuenta por el seleccionador de México, Gerardo “Tata” Martino.

“¡Pinche montaña rusa…!”, dijo Hernández entre risas pero aún llorando cuando Ramos le preguntó acerca de su ausencia en el Tricolor.

Imagen de la charla en la que Jorge Ramos hizo llorar a “Chicharito” Hernández. /Cortesía ViX

“Mira, con ese tema como también el de mis hijos, son situaciones que lo único que te puedo decir y que es de todo corazón, es que estoy haciendo todo lo posible dentro y fuera del campo para hacer lo que me corresponde y hacer lo que me toca para a lo mejor tener una oportunidad”, comentó Hernández, quien le aclaró a Ramos que por supuesto aspira a otro Mundial con México, el cual sería su cuarto a nivel mayor.

“Si yo no quisiera estar en la selección me hubiera retirado, es muy fácil; si no quisiera estar en la selección yo ya hubiera terminado este ciclo, me hubiera retirado y hubiera dejado todo en paz”, sentenció.

Chicharito le confirmó a Ramos que es el seleccionador Martino quien ha decidido no llamarlo por ahora, pero aclaró de manera muy diplomática: “El entrenador ha sido muy claro y yo también he sido muy claro, los dos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, creo que él también lo tiene en su mente, para el beneficio de México. Y lo he dicho siempre públicamente, aquí hay que apoyar a México”.

Y agregó: “Aquí ¿qué quieres? ¿Qué se hagan las cosas como tú quieres o quieres que México gane aunque, aunque como tú quieres, no se está dando?”.

El programa “Algo Personal con Jorge Ramos” se transmite por streaming los domingos a las 10 pm Este por ViX y está disponible “on demand” en Estados Unidos y los países de América Latina excepto México.

LEER MÁS:

– Jared Borgetti dice que Chicharito es mejor que Jiménez y le pide a Martino que lo convoque al Tri

– Jorge Ramos vio el estreno de su show “Algo Personal” de manera íntima: “En la cama con Chiqui”

– Matías Almeyda podría sacar a Chicharito de sus comodidades en Los Ángeles y llevarlo a Grecia