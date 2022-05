Danna Paola reaparece tras rumores de hospitalización por complicaciones de COVID-19

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Danna Paola reapareció en Instagram para aclarar cuál es su estado de salud tras rumores de una hospitalización por complicaciones respiratorias derivadas de COVID-19.

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, confirmó el pasado 16 de mayo que se contagió de COVID-19, por lo que tuvo que posponer sus actividades públicas para permanecer bajo resguardo en su casa. Y aunque durante los últimos días ha mantenido contacto con sus fans a través de redes sociales, la mañana de este 24 de mayo la revista TVNotas aseguró que Danna Paola fue hospitalizada por complicaciones respiratorias derivadas de Coronavirus, es por ello que compartió un video para desmentir dicha información.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la intérprete de “Mala Fama” publicó un video desde su casa, en el que negó haber ingresado al hospital a consecuencia del virus.

“Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron al hospital, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre. Si yo hubiera estado en el hospital dudo mucho que mi hermana y mi mamá estuvieran en Bacalar y yo no pude ir porque me contagie de covid, explicó.

Aclaró que se encuentra en su casa creando música y que el único hospital en el que ha estado es su casa cumpliendo con la rigurosa cuarentena, tiempo en el que ha descansado y poco a poco se recupera de los síntomas.

“La recuperación es mucha paciencia, he dormido mucho, he dormido delicioso, perdí el gusto y el olfato, eso sí, pero ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café, ya huelo mi perfume”.

La estrella de la serie ‘Élite’ compartió parte del tratamiento que ha seguido y le está sirviendo para sentirse mejor.

“Muchas vitaminas, paracetamol y como este rollo más holístico, me comí un ajo, he comido ajo literal en pedacitos porque es un antibiótico natural, por cualquier cosa. Y shots de limón con jengibre y pimienta cayena, son lo máximo”, detalló la compositora.

Incluso confesó que recurriría a un remedio que vio en redes sociales para recuperar por completo el olfato y el gusto.

“Voy a hacer el truquito de la naranja quemada que vi en TikTok para ver si lo recupero al 100%”.

Finalizó agradeciendo los deseos de pronta recuperación y asegurando que continuará trabajando para sus fans.

“Estoy bien amigos, haciendo música, preparándome, recuperando fuerzas”. Danna Paola

