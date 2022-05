“Dinamita” pura contra Eddy Reynoso: Juan Manuel Márquez cuestionó el trabajo del entrenador del Canelo Álvarez y Óscar Valdez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan Manuel “Dinamita” Márquez se sumó a la lista de excampeones mexicanos que opinaron sobre el desempeño del Canelo Álvarez en su derrota contra Dmitry Bivol y le dio duro a Eddy Reynoso por no asesorar a Saúl durante el combate; y peor aún, notó que era la segunda vez que sucedía, ya que desde su punto de vista tampoco en la pelea de Óscar Valdez aconsejó a su pupilo.

“Hay que ver qué es lo que falló, porque yo recuerdo en algunos episodios de la pelea de Óscar Valdez, pues le decía ‘cómo te sientes’ y no le decía lo que tenía que hacer“, cuestionó sobre el trabajo de Eddy el oriundo de la Ciudad de México en entrevista para ProBox TV.

“Igual en la pelea con Canelo, ¿qué es lo que Canelo tenía que hacer? Si necesitaba tirar combinaciones, presionar, mover la cintura…”, agregó el “Dinamita” Márquez, quien fue nueve veces campeón del mundo en cuatro categorías distintas.

¡LO RESPONSABILIZÓ! 🤯🔥 Juan Manuel Márquez CRITICÓ a Eddy Reynoso por la derrota del Canelo frente a Bivol… https://t.co/3mKwWEVfYL pic.twitter.com/n99XhXvCde — Bolavip México (@BolavipMex) May 24, 2022

Para el expugilista esto fue algo que propició las derrotas de Canelo contra Dmitry Bivol y Óscar Valdez contra Shakur Stevenson, ya que es una falta de estrategia, por lo que sugirió un análisis al respecto, antes de que vuelva a suceder con otro mexicano que entrena: Julio César “Rey” Martínez, quien cayó en su compromiso anterior contra el “Chocolatito” González y que volverá a subir el cuadrilátero el próximo 25 de junio para defender su título CMB de peso mosca contra McWilliams Arroyo.

“Esos son puntos clave y Eddy Reynoso lo dejó de hacer en algunos episodios. Hay que esperar qué es lo que viene para Eddy Reynoso, tienen que analizar bien con Rey Martínez y qué es lo que viene para Óscar Valdez”, concluyó el protagonista de peleas legendarias contra Manny Pacquaio, entre otros. Man I love the way Juan Manuel Marquez's jabs set up this uppercut. #boxing #sweetscience pic.twitter.com/3CjxR48Brh— 🥊Mikaelas A. Champion (@Jmoney22106) May 20, 2022

También puede interesarte: